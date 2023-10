Tren Maya le dará vida al sureste hasta por 100 años, presume el Presidente en Uxmal

El titular del Ejecutivo sostuvo que la construcción del Tren Maya y otras obras que se realizan el sureste mexicano reactivarán la economía con generación de empleos, bienestar social y la continuación de actividades económicas de la zona.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este sábado que las obras que se están construyendo en el sureste del país como el Tren Maya, ayudará al desarrollo en la región, que le dará vida por un periodo de 50 a 100 años.

Desde la zona arqueológica de Uxmal, Quintana Roo, donde realizó su actividad oficial “La profundidad histórica y cultural de la gran nación Maya”, el mandatario federal destacó que el norte del país creció dos por ciento en el primer trimestre de este año, mientras que el sur alcanzó el seis por ciento, lo cual -presumió- nunca había sucedido.

“El Tren nos va a ayudar a reactivar la economía: que haya empleo, que haya bienestar, y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones, porque sí va a continuar y debe continuar la agricultura, la apicultura, la pesca, las artesanías, todo; y la actividad petrolera que todavía va a tener demanda, en el mundo, el petróleo, pera ya nada más 20 o 30 años. Pero esto que estamos haciendo es para 50, medio siglo, un siglo. Esto le va a dar vida al sureste”.

El mandatario federal también anunció que los arqueólogos y restauradores que trabajan en las obras del Tren Maya, mantendrán vigente su contrato por lo menos hasta septiembre del próximo año, aunque adelantó que buscará ampliarlo para finales del 2024: “Por eso es importante lo que se está haciendo. Felicito a todos los que están trabajando en conservación. Me gusta ‘restauración’, no me gusta mucho la palabra ‘conservación’, pero sí se entiende que es acotado, nada más para el trabajo arqueológico”, aclaró.

CORTOCIRCUITO IRRUMPE ACTO

Un cortocircuito en un reflector irrumpió este sábado el acto encabezado por el Presidente López Obrador desde Uxmal, Quintana Roo.

El hecho ocurrió durante el discurso de Mariela Carrillo, integrante del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, cuando se escuchó un fuerte ruido y se levantó una columna de humo en una estructura que se encontraba detrás del templete.

En las imágenes de la transmisión del Gobierno de México se aprecia en el minuto 6:52 cómo los asistentes se levantaron de sus asientos y la oradora se detuvo por un momento.

Epigmenio Ibarra, propagandista de la Cuarta Transformación, se acercó a ver qué sucedía, a pesar de que algunas personas le advertían que no se acercara y otros bromeaban que se trataba de un aluxe, que en la mitología maya, son pequeños seres que viven en lugares naturales.

El Presidente López Obrador, quien se mantuvo atento a la situación, comenzó a aplaudir al confirmar que no había sido un percance mayor, por lo que fue replicado por los espectadores, quienes regresaron a sus asientos para continuar con el acto.

Personal de la CFE llegó al sitio para controlar el incidente que, de acuerdo con algunas versiones, fue provocado por el calentamiento de unos cables provisionales que propiciaron un incendio tras consumirse su recubrimiento plástico.

Al termino del evento en el que también estuvieron presentes el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y el Gobernador Mauricio Vila, el mandatario federal estuvo en una comida con platilos regionales y alrededor de 300 invitados más.

Esta actividad oficial es parte de la gira de fin de semana que realiza el titular del Ejecutivo para supervisar los avances del Tren Maya, que será inaugurado el próximo mes de diciembre.