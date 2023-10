“Ya se autorizó el presupuesto”: AMLO confirma liquidación de trabajadorxs de Notimex

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la mañana de este jueves que se liquidará a las y los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, mejor conocida como Notimex, por lo que ya se autorizó el presupuesto para entregarles la parte que les corresponde.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntó si sabía en qué términos se había alcanzado el acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex), relacionado con la extinción de la Agencia de Noticias.

En su mensaje, afirmó que no conoce el monto que va a entregarse a cada trabajadora y trabajador, pero destacó que “ya está autorizado el presupuesto y es un acuerdo entre las partes”.

LA FIRMA DEL ACUERDO

Hace dos días, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutonotimex) firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación, y de Trabajo y Previsión Social (STPS) para garantizar la indemnización de las y los trabajadores de la agencia de noticias oficial del Estado mexicano.

Luego de más de tres años de huelga, la titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, y José Luis Sánchez Cuazitl, director general de Asuntos Jurídicos de la STPS en representación de su líder, se reunieron con la Secretaria General del Sutnotimex, Adriana Urrea Torres para dar cumplimiento a la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas empleadas en Notimex.

Desde la Biblioteca General Lázaro Cárdenas del Complejo Bucareli, la Secretaria Alcalde reconoció la actitud responsable y colaborativa por parte del sindicato, siempre con la intención de poner por delante la defensa de los derechos laborales individuales y colectivos.

El acuerdo firmado incluye cuatro puntos, entre los que se contempla que el diálogo permanente entre las partes permitió atender de forma “integral” las preocupaciones de las y los trabajadores a través de la conciliación y mediación pacífica hasta concluir el proceso que permita la garantía de sus demandas, derechos laborales y sindicales de los involucrados.

Finalmente, la Segob y la STPS se encargarán de impulsar acciones necesarias ante las autoridades correspondientes con el fin de concretar la aprobación de la iniciativa de decreto por la que se llevaría a cabo la extinción de Notimex, garantizando en tiempo y forma las “condiciones correctas” de indemnización de las y los trabajadores; así como el destino que tendrán los bienes, derechos y obligaciones de la agencia.

En el evento también estuvieron presentes Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia; Carlos Torres Muñoz, secretario de Organización del Sutnotimex; así como José Salvador Rodríguez y Carlos Mendoza Mendoza, ambos abogados del sindicato.

El pasado 14 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Notimex desaparecerá, ya que su Gobierno no necesita un medio oficialista de noticias.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal apuntó que la liquidación de Notimex se da por el conflicto laboral que derivó en una huelga desde hace más tres años, la cual se politizó.

“Se esta llegando a un acuerdo, porque la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias. Era de la época de los boletines y nosotros ya no ocupamos una agencia oficiosa. También desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no lo necesitamos como Gobierno, para eso tenemos la ‘mañanera’, aunque no le guste a muchos”, expuso frente a la prensa en Palacio Nacional.