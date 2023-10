El Presidente dice que los enviados de Biden ven el muro como “medida publicitaria”

Alejandro Mayorkas puntualizó que, desde el día uno de la Administración de Biden, se dejó en claro que el muro no sería una respuesta para atender el tema de la migración.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que la delegación del Gobierno de Estados Unidos, con la que se reunió ayer, le garantizó que no se construirán los 36 kilómetros de muro en la frontera y reiteró que se trata de una “medida publicitaria” de un sector ultraconservador de ese país.

“No se van a construir esos 36 kilómetros. Y ellos no quieren. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo. Es una medida más que nada publicitaria”, subrayó López Obrador, quien expuso que la construcción del muro en la frontera es pura publicidad y cada Presidente de Estados Unidos hace su parte para congraciarse con los estadounidenses que no tienen información.

El Presidente de México calificó de “muy buena la reunión” con la delegación encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y él se reunió durante dos horas con los enviados del Gobierno de Biden.

“Estuvimos como dos horas al inicio, juntos, y luego ya los grupos de los dos gobierno trataron los temas de la agenda más preciso, de lo específico. Yo estuve más de dos horas. Y hablé bastante tiempo sobre los temas: migración, narcotráfico, cooperación económica. Y el secretario Blinken también, como media hora. Y tratamos los temas en general y luego en las mesas se informó”.

El Presidente López Obrador definió la reunión como un “buen encuentro, con buenos resultados” y en el caso de la construcción del muro se reiteró que la solución del problema migratorio es atender las causas. “No se puede resolver este problema sólo con medidas coercitivas. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura”.

Ya el jueves, en la reunión bilateral, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que el Gobierno del Presidente Joe Biden no cuenta con ninguna nueva política con respecto la construcción del muro fronterizo, por lo que lo anunciado al respecto el día de hoy fue “sacado de contexto”.

🚨 "No hay ninguna nueva política" Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EU 🇺🇸, asegura que se oponen al muro, pero deben seguir la ley pic.twitter.com/hwjoL9AZOp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 5, 2023

“Me gustaría referirme al muro y dejar en claro que no hay ninguna política del Gobierno con respecto a la frontera”, comentó esta tarde durante una conferencia de prensa llevada a cabo en Palacio Nacional.

Alejandro Mayorkas puntualizó que, desde el día uno de la Administración de Biden, se dejó en claro que el muro no sería una respuesta para atender el tema de la migración. “Esa sigue siendo nuestra posición y nunca ha cambiado”, agregó, quien señaló que la seguridad fronteriza eficaz requiere de un enfoque “más inteligente e integral”.

El mismo jueves más temprano, el Presidente Biden habló sobre la inevitabilidad de la construcción de un tramo del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, esto en realidad responde a fondos que ya habían sido asignados por el Congreso de dicho país. “El dinero fue designado para el muro fronterizo”, justificó Biden en referencia a decisión del Congreso. “Intenté que lo reasignara, que redirigieran ese dinero. No lo hicieron. No lo hicieron. Mientras tanto, no hay nada bajo la ley más que tener que usar el dinero para lo que fue designado. No puedo detener eso”.

Al respecto, el mandatario estadounidense aseguró que intentó reapropiar los recursos; sin embargo, el Congreso de EU no lo hizo y “no lo hará”.

“Una y otra vez hemos pedido al Congreso que rescinda esos fondos, pero no lo han hacho y nosotros debemos seguir la Ley”, agregó Mayorkas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Por otra parte, la delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, reconoció el trabajo del Gobierno de México para combatir el narcotráfico, en particular el fentanilo, informó el Presidente López Obrador.

“Quedaron gratamente sorprendidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laborarlos destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el propio secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanilo”.