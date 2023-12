El Poder Judicial de NL no puede suspender licencia de Samuel: Diputado de Morena

El Diputado de Nuevo León Waldo Fernández lamentó que en menos de dos años hayan pasado por el estado cuatro gobernadores: Samuel García, Gobernador Constitucional; Javier Navarro, Gobernador Encargado del despacho; Arturo Salinas, Gobernador interino; y el ex vicefiscal Luis Orozco, nombrado por la oposición como Gobernador interino, medida que el juez en tercero de distrito materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– “El Poder Judicial (de Nuevo León) no puede suspender una licencia que en origen es un acto exclusivo del Legislativo, es una chicanada lo que están tratando de hacer”, señaló Waldo Fernández, Diputado de Morena en Nuevo León, al referirse al recurso del Tribunal del estado emitió el cual impide al Gobernador Samuel García contender por la Presidencia de la República, en medio de la disputa que mantienen en el estado y nivel nacional Movimiento Ciudadano y el bloque opositor que encabezan el PRI y PAN.

“Es una chicanada que están tratando de hacer y el INE al momento de registrarlo como precandidato, lo único que requiere es la licencia. Toda esta controversia tendrá que verse después y decirle ‘fíjate que después ya es inelegible’, bueno, será en otro momento, pero el INE el requisito que pide esta licencia que fue votada por el Congreso y está ahí , entonces me imagino que el Gobernador va a controvertir esta resolución del Tribunal, se podrá ir a otra instancia, pero hoy él no tiene ningún problema para ser precandidato presidencial porque cumple con dos requisitos: la licencia y hay una persona encargada del Gobierno, que en este caso es el encargado del despacho, aunque sea a través de un decreto que él firmó”, señaló el legislador morenista en entrevista con “Los Periodistas”.

La suspensión se concedió a través del Juez Alberto Ortega Peza, Magistrado de la Primera Sala Civil de Nuevo León, quien actualmente es el encargado del Despacho del Tribunal Superior de Justicia de NL, “para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la aprobación de la licencia al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y no cobre vigencia la autorización de su ausencia en el cargo que ostenta, hasta en tanto se surtan las siguientes condiciones”.

García Sepúlveda aseguró en redes sociales que se trataba de una resolución “del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN” y que esta institución “no tiene competencia para detener mi licencia”. “Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún Juez”, escribió.

Waldo Fernández lamentó en ese sentido que en menos de dos años hayan pasado por el estado cuatro gobernadores: Samuel García, Gobernador Constitucional; Javier Navarro, Gobernador Encargado del despacho; Arturo Salinas, Gobernador interino; y el ex vicefiscal Luis Orozco, nombrado por la oposición como Gobernador interino, medida que el juez en tercero de distrito materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó.

Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas: 1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia. 2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez. — Samuel García (@samuel_garcias) December 1, 2023

El Diputado Fernández indicó que no ha habido una discusión seria: “El problema es que el PRIAN se ha querido agandallar la decisión, el que el anterior Gobernador interino haya sido un Diputado local que modificó la Constitución siendo Diputado. Chéquense la clase de conflicto de interés, y luego se fue de Magistrado del Poder Judicial después de que él modificó la Constitución. Cuando estaba sentado como presidente del Tribunal, alguien le ofreció, o se le ocurrió que podría ser Gobernador, pidió una licencia y en menos de tres años era Diputado, presidente del tribunal y ahora gobernador, pareciera que en Nuevo León no hay quien pueda ocupar esa silla”.

“Se han querido agandallar este espacio político en lo que no ganaron en las urnas. Quiero que sepan que hoy el Poder Judicial del estado le notifica a Samuel García una controversia constitucional que presenta el presidente del Congreso que es del PRIAN donde pide suspender la licencia que otorgó el propio congreso a otro poder para que Samuel no pueda ir a competir. Eso es un absurdo porque el Presidente del Congreso es administrativamente quien nos representa pero no puede revocar la decisión del pleno por sí mismo a través de un tercero que el Poder Judicial”, aclaró.

Al ser cuestionado sobre si Samuel García está habilitado para contender a la candidatura presidencial, el diputado de Morena en Nuevo León indicó que efectivamente ya que la licencia que le otorgó el Congreso la hizo en el pleno, “salvo que Samuel decida a las 11:59 no ir, pero él puede ir a la contienda presidencial, está salvaguardado, tiene una persona en el gobierno, no tiene porqué no ir”.

VIOLENCIA EN EL CONGRESO DE NUEVO LEÓN

😳 De no creerse lo que pasó en el

Congreso de Nuevo León, tomas de tribuna con gases. Si así van a ser las cosas, no me quiero ni imaginar la Cámara de Diputados y el Senado si Samuel García llega a la Presidencia. Así no… pic.twitter.com/kwGMtD9JPA — Laura Brugés (@LauraBruges) November 30, 2023

La noche del miércoles, previo a que el Congreso de Nuevo León votara al Vicefiscal Luis Enrique Orozco como Gobernador interino para suplir a Samuel García, un grupo de personas irrumpió en el salón de sesiones en donde incluso se detonó una bomba de humo.

Los dirigentes del PRI y el PAN aseguraron que quienes ocasionaron la trifulca eran militantes de Movimiento Ciudadano, mientras que Samuel García aseguró que todo se trató de un autoboicot de parte de estos partidos.

“Una pena lo que pasa en Nuevo León con este conflicto. Llegó el día de antier una notificación por parte de este juez federal informando que había una suspensión que impedía al Congreso designar gobernador interino y que si lo designaba, tenía que ser alguien de Movimiento Ciudadano y que tenía que ser por unanimidad. Me parece un exceso la suspensión”, explicó Waldo Fernández.

El diputado de Morena en Nuevo León apuntó que los constantes dimes y diretes entre Samuel García y el PRIAN han generado hasta cierto punto diversión en la ciudadanía, no obstante expresó que, desde su perspectiva, los actos ocurridos en el Congreso de Nuevo León van a terminar por penalizar a Samuel García, “a Movimientos Ciudadano particularmente, al PRIAN, porque la gente en Nuevo León no estamos acostumbrados a este tipo de violencia derivada de protestas políticas, fue irresponsable lo que sucedió, tener elementos, que que bueno que llegaron, pero tener elementos de la FGJ porque los de Seguridad Pública no llegaban o no los convocaron al pleno del Congreso, es una violación grave a la vida interna del congreso, pero era la única solución”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado