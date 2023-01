VIDEO: Ministra Esquivel insiste en que poderes fácticos armaron campaña en su contra

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Ministra Yasmín Esquivel Mossa reiteró este lunes ser la autora de la tesis de licenciatura que se presentó en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y por la que fue acusada de un supuesto plagio que, defendió, ya aclararon las autoridades competentes.

“Hoy, con plena tranquilidad, y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presente para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría”, insistió la Ministra ante el pleno de la Corte.

Minutos antes de la votación donde se elegió a Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN, misma en la que se mantuvo como candidata, la Ministra Esquivel acusó que los poderes fácticos manipularon la información y armaron una campaña en su contra para influir en el proceso.

“Aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas a las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos, hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta SCJN”.

“Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor que realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución”, señaló al pedir el uso de la palabra al Ministro decano Luis María Aguilar Morales.

Al alcarar que se aportó elementos contundentes ante la UNAM y la Fiscalía General de Justicia para aclarar la acusasión de un supuesto plagio, manifestó que como ministros, deben ser abiertos a las críticas respecto a la función que realizan “como un desafío para explicar” su actuar.

Por ello, pidió a la Corte “abordar unidos los cuestionamientos hacia ellos, hacia el pleno y hacia el Poder Judicial de la Fderación: “Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Por eso actué con rapidez, a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación”.