Australia elimina a Isabel II de sus billetes; el rey Carlos seguirá en monedas

Canberra, Australia, 2 de febrero (AP) — Australia retirará a la monarquía británica de sus billetes. El banco central de Australia informó el jueves que su nuevo billete de cinco dólares australianos tendrá un diseño indígena en lugar de la imagen del rey Carlos III. El de cinco dólares era el único billete australiano restante con imagen de la monarca anterior.

La institución declaró que se tomó la decisión luego de consultar al Gobierno, el cual apoyó el cambio. Los opositores a la medida afirman que el movimiento tiene motivaciones políticas. Se tiene previsto que la imagen del rey Carlos siga apareciendo en las monedas.

El monarca británico sigue siendo el jefe de Estado de Australia, aunque en la actualidad ese papel es mayormente simbólico. Al igual que muchas antiguas colonias británicas, Australia debate hasta qué grado deben conservar vínculos constitucionales con Gran Bretaña.

“El otro lado del billete de cinco dólares mantendrá una imagen del Parlamento australiano”, indicó el banco en un comunicado.

El tesorero Jim Chalmers manifestó que el cambio era una oportunidad para encontrar un buen equilibrio.

El líder opositor Peter Dutton comparó la medida con cambiar la fecha del Día de Australia. “Sé que la mayoría silenciosa no está de acuerdo con muchas de las cosas que están pasando, pero debemos escuchar más de esas personas en internet”, dijo a la cadena 2GB Radio.

