PERFIL | Isabel II, la monarca que no estaba destinada a reinar y lo hizo 70 años

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- La reina ha muerto. Isabel Alejandra María, mejor conocida como la reina Isabel II del Reino Unido, falleció este jueves a los 96 años de edad a causa de diversos problemas de salud. La monarca que no estaba destinada a reinar, terminó al frente de Gran Bretaña durante siete décadas.

Hija de los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge e Isabel Bowes-Lyon, en su seno familiar Isabel era conocida como Lilibet. Nacida el 21 de abril en 1926, la joven monarca tuvo una hermana cuatro años menor, la princesa Margarita. Ambas fueron educadas en su casa bajo supervisión de su madre y de su institutriz, Marion Crawford.

Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V. El heredero era el primogénito David. En esos años, su sobrina Isabel soñaba con ser “una mujer de campo con muchos caballos y perros”, reseña la BBC. Pero todo eso cambió.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, confirmó el Palacio de Buckingham la tarde de este jueves a través de su cuenta de Twitter. El mensaje terminó por conmover a la sociedad inglesa y al mundo en general.

