Carl Weathers, el legendario Apollo Creed en Rocky, fallece a los 76 años

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 2 de febrero (AS).- Llegan terribles noticias desde Hollywood. Carl Weathers, el mítico actor tras Apollo Creed en Rocky, falleció el pasado 1 de febrero a los 76 años. Su familia ha confirmado (vía Deadline) la noticia añadiendo que ha “muerto en paz mientras dormía”.

MÁS ALLÁ DE APOLLO CREED: LA VIDA PROFESIONAL DE WEATHERS

Aunque todos le conocieran como el gran Apollo Creed de la franquicia Rocky (1976), el actor participó en numerosas películas clásicas de los años 80 y 90. Su primer papel reconocible fue en el largometraje Good Times (1975), y a partir de su éxito junto a Sylvestre Stallone saltó a otros clásicos como Fugitivos (1986), Depredador (1987), Camino al Infierno (1989) y Terminagolf (1996).

En los últimos años volvió a la fama internacional al encarnar a Greef Karga en The Mandalorian, la serie de Star Wars de más éxito en los últimos años. Por el camino podemos encontrar muchos trabajos en la pequeña pantalla, como sus intervenciones en Chicago Fire y Chicago P.D. entre 2016 y 2017.

También realizó multitud de trabajos como actor de voz para películas de animación, como en Toy Story 4 (2019) y Star contra las fuerzas del mal (2017-2019).

Lo que muchos probablemente no sabrán es que también ha tenido su hueco en la industria del videojuego. Mercenaries: Playground of Destruction, el mítico sandbox de Pandemic, contó con la interpretación de Weathers como el Coronel Samuel Garret. Más adelante también prestó su voz a la aparición de Dillon en Mortal Kombat X. Su última producción conocida en este lado fue como narrador en The Artful Escape, un proyecto independiente que derrocha estilo visual.

