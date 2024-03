Los ¬RADICALES exponen cómo los grupos de poder buscarán incidir en la votación

Después de meses de especulación, señalamientos, escándalos y controversia, las campañas electorales por fin comenzaron este 1 de marzo. ¿Qué nos espera en estos 90 días de campaña electoral? ¿Qué ocurrirá? Cómo se van a seguir moviendo los factores de poder en México? ¿Cómo van a buscar incidir? De estos y otros temas discutieron los ¬RADICALES en esta entrega.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- La oposición y los distintos grupos de poder en México buscarán por todos los medios posibles incidir en las elecciones del 2 de junio y favorecer en el resultado a Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la derecha.

En esta edición de ¬RADICALES, programa del Estudio B de SinEmbargo, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar indicaron que los ataques, señalamientos y descalificaciones en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo apenas comienzan y aseguraron que esta campaña estará marcada por la guerra sucia.

“Yo creo que la oposición para empezar va a echar todo, los distintos grupos de poder en México, creo que va a tratar de incidir el Poder Judicial, creo que van a tratar de incidir los intelectuales como nunca, creo que van a tratar de incidir los empresarios, hay núcleos muy concretos que inciden de distintas maneras en el proceso electoral, van a incidir, y sobre todo creo van a recurrir a la prensa mexicana para mover sus puntos de vista, lo que ellos consideran, lo que ellos piensan y también ser parte de la guerra sucia”, afirmó Alejandro Páez.

Páez Varela detalló que algunos sectores específicos como el empresarial y la prensa aprovecharán sus posiciones de poder para generar guerra sucia. “¿Qué espero de los empresarios, de cierto núcleos empresariales? Yo espero mucho dinero para pagar guerra sucia, ¿Qué espero de la prensa?, ha sido vil con López Obrador, la prensa, pues ahora lo espero al doble. ¿Qué espero de los grupos intelectuales? Yo creo que ellos habían simulado una separación, sobre todos los grupos de Enrique Krauze y de Aguilar Camín, yo creo que van a trabajar hombro con hombro como no lo sabíamos visto para el bien, ni para armar una una enciclopedia se van a reunir como se van a reunir ahora para tratar de influir”.

Por su parte, Carlo Pérez Ricart afirmó que a pesar de todos los ataques y descalificaciones en contra de la 4T, a Xóchitl Gálvez no le dará tiempo de siquiera alcanzar en las encuestas a Claudia Sheinbaum. “Si me atreviera a apostar, yo diría que el Presidente López Obrador hubiera firmado llegar a 15 semanas de la elección con las variables tal y como las encontramos hoy: con su candidata preferida siendo abanderada. Dos, con 20 o 30 puntos de ventaja, 650 mil votos siendo un punto, tienes aproximadamente unos 12 millones de votos cuando menos ahí asegurados, suena muy difícil que la posición pueda remontar eso”.

Ahondó que a estos puntos se suma a la fuerza que tiene Morena a nivel interno en este momento y a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con antagonistas visibles tras la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

“Más importante que la ventaja y más importante que la candidata, el tercer punto, sin rupturas internas, contra lo que todos hubieran esperado Marcelo Ebrard va a la lista del Senado; a la lista del Senado también va a don Augusto López como primero y va también Ricardo Monreal en alguna de las circunscripciones entonces no hubo rupturas internas en Morena […] Cuarto punto, la oposición va sin haberse consolidado en una sola candidatura. Sin antagonistas visibles en el INE y al contrario de lo que hace un año, sin Lorenzo Córdova, sin Ciro Murayama, digamos con un INE mucho más balanceado del que se tenía hasta hace un año y sin todos los grupos de poder, los grupos empresariales en contra de Claudia, es verdad que algunos sí lo están, pero nada tiene que ver con lo que hace 12 años vivíamos en México donde todo el Consejo Coordinador Empresarial y todas las cámaras de comercio estaban apoyando a Felipe Calderón en ese momento”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar recordó que la política no hay enemigos pequeños, pero, dijo, los números son el principal referente para tratar de saber qué está pasando, qué ha pasado y qué podría pasar.

“Por primera vez desde el alternancia, tenemos un escenario electoral donde todo apunta a que hay simpatía por el proyecto gobernante, no ocurrió así en 2006, que fue la primera elección posterior a la alternancia y el candidato que encabezaba las encuestas era López Obrador, no ocurrió así en 2012, no ocurrió así en 2018, en este período post transición es la primera vez que el escenario electoral tiene este elemento protagónico. Es también la primera vez, desde incluso 1994, que en la elección intermedia el partido gobernante es el que es ratificado como mayoría en la Cámara legislativa. Y guste o no, tenemos al partido más exitoso en la historia electoral de la democracia mexicana, porque Morena en un lapso de 10 años ha obtenido una cantidad abrumadora de gubernaturas, ha obtenido mayorías parlamentarias y la Presidencia de la República esto es un escenario inédito”.

Recalcó, que a pesar de lo que diga la oposición, los números están ahí y reflejan los contrastes que viven las dos principales fuerzas políticas del país. “Los números están ahí, los datos están ahí y eso no significa menospreciar a la candidatura de nadie, pero sí me parece que eso es necesario ponerlo en la mesa porque deja en claro a qué se está enfrentando cada quien y qué posibilidades tienen reales de ganar la elección en 2024”.

En tanto, Álvaro Delgado mencionó que jamás en la historia de México la izquierda había iniciado una campaña con tantas condiciones favorables para ella.

“Yo retrocedería inclusive más años al Zócalo rojo de Arnoldo Martínez Verdugo en 1982 cuando cierra su campaña ahí. Y retrocedería al 76 inclusive cuando el candidato de la izquierda de un partido que estaba proscrito, que era el Partido Comunista, me refiero naturalmente a Valentín Campa también cierra en el zócalo en unas condiciones en las que el único candidato era José López Portillo. De entonces a la fecha, las condiciones se han modificado con una izquierda siempre con todo en contra incluyendo del 2018, en 2018 todavía había un consejo general del INE capturado por el PRIAN presidido por un anti Lópezobradoista encubierto entonces, hoy descaradamente opositor, que es Lorenzo Córdova y aún en el 2006 cuando claramente todos los factores de poder se alinearon en contra de López Obrador, hoy esos factores de poder están divididos”.

Delgado indicó que además de contar con una estructura sólida, Claudia Sheinbaum tiene a su favor el respaldo del Presidente López Obrador. Señaló que el único problema que enfrenta es la seguridad y la violencia en el país. En contraparte, dijo, la candidata de la oposición, de la derecha, Xóchitl Gálvez tiene prácticamente todo en contra.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.