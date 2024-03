Ahora sí: es Claudia o Xóchitl. Máynez busca sorprender o, al menos, salvar registro

Este día inician las campañas presidenciales. Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez tendrán desde hoy hasta el 29 de mayo, el reto de informar y convencer a los más de 98 millones que están registrados en la Lista Nominal de Electores, es decir los mexicanos que cuentan con una credencial de electoral vigente para votar.

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– Una candidata de derechas hasta a 50 puntos de distancia del primer lugar, una candidata de izquierda que promete la continuidad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y un candidato producto de una precampaña atropellada cuya intención de voto sólo servirá para mantener el registro de su partido.

Así es como llegan Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI-PAN-PRD), Claudia Sheinbaum Pardo (Morena-PT-Verde) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) al inicio de las campañas presidenciales.

Sheinbaum dará inicio a su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, un lugar simbólico para la izquierda. Xóchitl Gálvez, en tanto arrancó en el primer minuto minuto de este viernes con una “caminata por la paz” en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, considerado como el más inseguro del país. Álvarez Maynez fue a su vez a Lagos de Moreno, Jalisco, entidad gobernada por Enrique Alfaro, quien ha marcado distancia con el partido naranja.

En declaraciones a The Associated Press en el arranque de su campaña, Xóchitl Gálvez dijo que el reto está en que “tengo a dos candidatos: el candidato presidente y la candidata oficial”. En ese sentido, se mostró confiada y aseguró que su mayor ventaja es que “no tengo que estar validando las políticas del Presidente”.

Álvarez Máynez dijo a su vez a Associated Press que confía en que dará una sorpresa y logrará “darle la vuelta al marcador”.“Yo no he hecho un solo día de campaña y esta contienda va a cambiar de guion a partir de que salgamos el primero de marzo”, afirmó el exdiputado, que apuntó que su objetivo es llegar a los votantes jóvenes. “Represento lo nuevo y tengo una trayectoria intachable y de honestidad, y ellas representan el pasado”.

Esta semana, Claudia Sheinbaum declaró a Los Periodistas, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire, que además de poder hacer historia como la primera mujer en llegar a la Presidencia de México, ella busca ser recordada “como la Presidenta de la educación, de la ciencia, de la cultura”.

“Mi vida entera la he dedicado a la educación, a la lucha por la educación pública, yo creo que la educación pública transforma a las personas y transforma a las sociedades. La disminución de violencia tiene que ver también con la educación, entonces (quisiera ser recordada como) la Presidenta de la educación, la Presidenta de las energías renovables, la Presidenta de la ciencia, la Presidenta de las obras estratégicas porque nos va a tocar un momento importante de inversión en el país”, comentó

Hasta el momento todas las encuestas publicadas previo al inicio de la campaña muestran que en esta elección saldrá la primera mujer Presidenta de México. En la medición de De las Heras Demotecnia, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene una intención del voto de 67 por ciento, solo un punto porcentual abajo de lo que registró en septiembre de 2023. Xóchitl Gálvez tiene una intención de voto del 15 por ciento, una distancia de 52 puntos con Sheinbaum.

En el caso de Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano que se registró de último momento, tiene de frente un verdadero reto, ya que es el único candidato que no tuvo precampaña y en el periodo de intercampaña le sirvió apenas para definir a su equipo. La encuesta le da apenas un dos por ciento de la intención de voto, cuando ante una posible candidatura de Samuel García, MC alcanzó un 6 por ciento.

En tanto, de acuerdo con el ponderado del Colegio de Especialidades en Demoscopía y Encuestas, Sheinbaum promedia un 64.1 por ciento de preferencia efectiva, Xóchitl Gálvez 31 por ciento y Álvarez Máynez un 4.9 por ciento, que de mantenerse, en este último caso, sólo serviría para asegurar el registro nacional para su partido.

Aún faltan poco más de 90 días para conocer la decisión de la población mexicana, tiempo que no se compara con todo lo invertido hasta el momento.

SHEINBAUM Y LA CONTINUIDAD

Este 1 de marzo Claudia Sheinbaum arranca oficialmente su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México, terreno que ha sido conquistado por las luchas sociales. Pero, ¿cómo llega hasta este punto? Las tendencias en las encuestas la han colocado en primer lugar y si hoy fueran las elecciones, ella sería la primera mujer Presidenta de México.

Sin embargo, aún faltan poco más de 90 días para conocer la decisión de la población mexicana, tiempo que no se compara con todo lo invertido hasta el momento.

La disputa interna de Morena comenzó oficialmente el 19 de junio, con una serie de recorridos en el país por parte de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña —todos sumados hoy a su equipo—, luego de que una semana antes se registraran para ser los precandidatos de la alianza.

En esas primeras semanas los seis aspirantes a Coordinar el movimiento desplegaron su artillería para simpatizar con la población. Hubo propaganda en bardas, en espectaculares y eventos, el objetivo era difundir los logros de la Cuarta Transformación e ir encaminando el voto que la población podría emitir cuando se levantara la encuesta de Morena.

Los recorridos terminaron el 27 de agosto. A partir del día siguiente hubo silencio y la dinámica se concentró en la encuesta que comenzó a levantarse. Hubo cuatro sondeos espejo que elaboraron empresas privadas que fueron recomendadas por los aspirantes y el 7 de septiembre anunciaron que Sheinbaum había ganado el proceso interno.

Aquel día, Marcelo Ebrard ya había adelantado su descontento con el resultado final. Se rompieron filas y pidió repetir el proceso de selección de candidata, porque dijo hubo “fraude”. Denunció que su equipo no pudo ingresar al conteo de las urnas y aprovechó para señalar que durante todo el proceso de selección hubo irregularidades. Pese a ello, Mario Delgado proclamó a Sheinbaum como la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, al haber recibido el 39 por ciento de apoyo.

La palabra unidad fue la que más se pronunció en Morena durante su proceso interno. Ésta se reforzó cuando el excanciller, Marcelo Ebrard, acompañó a Sheinbaum en el cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución. El mensaje de Ebrard fue claro: Sheinbaum tiene el bastón de mando. Y, pese a todo Claudia Sheinbaum se registró ante el INE, el mismo día que la oposición organizó una concentración para defender la democracia en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Claudia?

Sheinbaum enfatizará en que ella es la única que tiene experiencia en bajar los niveles de delincuencia y destacará la política federal de “abrazos, no balazos”; su eslogan será: “¡Honestidad, resultados y amor al pueblo!”.

En spots de 30 segundos hablará de que continuará con la estrategia de abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Asimismo, apelará a la reivindicación de los logros de Morena en el último sexenio, con especial énfasis en la política salarial.

XÓCHITL Y LA DERECHA

La historia de la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz inició el 12 de junio de 2023. Se giró una invitación a la prensa y la Senadora avisó que iría a Palacio Nacional a exigir su derecho de réplica al Presidente López Obrador por lo que ella llamó “declaraciones erróneas”.

Llegó a las 6 am, tocó la puerta de Palacio Nacional y ahí se tomaron cientos de fotos que después serían acompañadas con el lema “le cierran las puertas de Palacio Nacional”. Portaba una cartulina con la frase: “Presidente, no le saque”.

Políticos y figuras de la oposición hirvieron en emoción por la espontaneidad y la valentía de Xóchitl y no tardaron en impulsarla como candidata presidencial.

Las opciones para PRI, PAN y PRD eran pocas: Movimiento Ciudadano y Luis Donaldo Colosio Riojas no les dieron el sí y se quedaban con Santiago Creel, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid.

Un mes después del episodio de la puerta, el 3 de julio, el Presidente López Obrador aseguró en la mañanera que las élites ya habían elegido su candidata y que ésta sería Xóchitl Gálvez, que ella ya contaba con el visto bueno.

En esas fechas, el Frente Amplio por México anunció todo un proceso para elegir democráticamente a su candidato presidencial. Un día después del destape de Xóchitl inició el registro de aspirantes; quienes fueran admitidos tendrían que reunir 150 mil firmas ciudadanas y quienes cumplieran con ese requisito se enfrentarían en foros públicos.

A esa etapa llegaron Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Se realizaron los debates con el fin de llegar al 3 de septiembre, día en que se realizaría una consulta ciudadana que arrojaría al ganador. Pero no pasó: primero se bajó Creel, luego De la Madrid y de último momento se orilló a Paredes a hacer lo mismo.

Xóchitl quedó sin contrincantes y por lo tanto se convirtió en la candidata.

De ese momento a la fecha, Gálvez ha protagonizado distintos episodios polémicos, como el plagio de su tesis como Ingeniera; las dudas sobre sus dos propiedades —una que prometió donar y vendió a Mariana Gómez del Campo y otra, conocida como la casa roja, sobre la cual hay irregularidades y compró a amigas de su hija—; contratos otorgados a sus empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes cuando era servidora pública; opacidad en sus declaraciones patrimoniales; contratos sospechosos a empresas constructoras cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, entre otros.

La oposición explotó su origen indígena y que es una mujer que proviene de la llamada “cultura del esfuerzo” y aunque a inicios de este año estaban desencantados, su gira a Estados Unidos y sus “mañanetas”, que son una copia de las conferencias presidenciales de López Obrador, les dieron un aire para iniciar la campaña.

La última polémica en la que esta relacionada es sobre el uso de bots que en redes sociales trabajan en mantener la etiqueta de #NarcoPresidenteAMLO. Expertos en redes han encontrado que hay una relación directa en que quienes impulsan este hashtag mueven a su vez, el de Xóchitl Presidenta.

¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Xóchitl?

Tendrá el lema: “¡Por un México sin miedo!”; sin embargo, por cada partido tendrá un eslogan distinto: para el blanquiazul será “Llegó la hora del cambio”; para el tricolor, “El PRI sí resuelve”; y para el Sol Azteca, “PRD, la opción ciudadana”.

Además, la candidata de la derecha se enfocará en resaltar la inseguridad que se vive en el país, y en desestimar las acusaciones que difunden sus detractores. En uno de ellos, dice: “No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No es justo que quieran espantarte con esas mentiras. Yo voté a favor de las becas y pensiones porque son necesarias y valiosas para tu familia. Por un México sin miedo”.

MÁYNEZ, EL RELEVO DE MC

Jorge Álvarez Máynez se veía a sí mismo como el coordinador de campaña de Samuel García al que sus maniobras no le salieron nada bien.

Samuel, actual Gobernador de Nuevo León, aseguró al llegar al poder que no abandonaría el cargo para buscar la Presidencia, pero prefirió olvidar la promesa a pesar de que la situación con el Congreso estatal no era cordial. Samuel buscó pedir licencia pero al mismo tiempo dejar a uno de los suyos como encargado de despacho cuando constitucionalmente le correspondía al Congreso, con mayoría PRI y PAN, elegir quién ocuparía ese puesto.

Fueron horas tensas para Nuevo León entre licencias otorgadas, políticos atrincherados y hasta bombas de humo. Samuel García finalmente decidió que no iría por la candidatura.

Movimiento Ciudadano, entonces, se quedó sin candidato y con el tiempo encima. PRI, PAN y PRD ya estaban con Xóchitl y Morena, Verde y PT con Claudia.

Empezaron una campaña publicitaria para generar expectativa sobre su posible candidato con imágenes de Dante Delgado con capa.

Pero un día antes del gran anuncio, Samuel García, en su casa, junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez y con cerveza y tequila en la mesa en donde él era el protagonista, anunció que Máynez sería “su relevo”. Un día después Dante confirmó la noticia.

Junto con Samuel, Máynez tendría otro episodio polémico: un video que el candidato de MC subió a sus redes sociales en el que aparece con García y otros políticos en un palco de fútbol en donde, con cervezas, se burlan de las multas del INE.

El video que se hizo viral rápidamente fue registrado por la agencia Badabún para así obligar a medios de comunicación que lo eliminaran de sus plataformas. Sin embargo, si uno pone el nombre de Jorge Álvarez Máynez en un buscador, entre los primeros resultados sale el “borrachera”.

¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Jorge?

Tendrá como eslogan “¡Lo nuevo va en serio!”, y remarcará las diferencias que existen entre Movimiento Ciudadano (MC) y la “vieja política”, así como lo realizó en la precampaña; también recordará la situación que se vivió en Nuevo León con el Gobernador Samuel García Sepúlveda, quien presuntamente se bajó de la contienda por amenazas de priistas y panistas.

En uno de sus spots afirma: “Un México nuevo, lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias”.

