VIDEOS de Álvarez Máynez y Samuel bebiendo fueron registrados: OBLIGAN A BAJARLOS

A menos de un mes del inicio formal de las campañas, Álvarez Máynez ha ido de escándalo en escándalo mientras que las encuestas muestran una caída de Movimiento Ciudadano, el último partido al que se ha afiliado: antes ha militado en el PRD, el Panal (de la maestra Elba Esther Gordillo) y en el PRI.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– Los videos en los que aparece Jorge Álvarez Máynez bebiendo con Samuel García Sepúlveda y otros individuos en un palco, durante un juego de futbol, fueron registrados en la plataforma Badabun, que reclamó los derechos de sus clientes y obligó a YouTube, a Instagram y otras plataformas a bajarlos. Cuentas privadas y de medios de comunicación fueron notificadas del reclamo de “derechos de autor” que llevó a eliminar, de manera definitiva, el material.

Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), es una figura pública; lo mismo que García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León. El primero compartió en “historias” de Instagram los videos donde se le puede ver bebiendo alcohol con otras personas. Los videos tuvieron una corta duración en línea pero el suficiente para que sus seguidores los bajaran. Poco después empezaron a circular en redes sociales, en distintos medios y, sobre todo, en programas en vivo.

Aunque el candidato presidencial de MC dijo que se disculpaba “si alguien se sintió ofendido” por haber aparecido en aparente estado de ebriedad, no ha explicado de quién es el palco donde se encontraba con el Gobernador, y tampoco si tuvo conocimiento del registro de sus videos en Badabum. En las últimas horas ha intentado responder mensajes donde se le cuestiona su comportamiento. Pero no ha dado explicaciones.

A menos de un mes del inicio formal de las campañas, Álvarez Máynez ha ido de escándalo en escándalo mientras que las encuestas muestran una caída de Movimiento Ciudadano, el último partido al que se ha afiliado: antes ha militado en el PRD, el Panal (de la maestra Elba Esther Gordillo) y en el PRI. La encuesta más reciente, de Covarrubias y Asociados, lo coloca en el sótano de las preferencias con un 4 por ciento. Incluso en Jalisco, gobernado por MC, el candidato de 38 años tampoco ha generado simpatías. Ahí, según publica el diario Reforma el martes pasado, tiene un ocho por ciento.

Este jueves, tanto Instagram como YouTube informaron a los canales del reclamo desde “BadabunOficial” sobre los videos del político nacido en Zacatecas. La plataforma Badabun ha sido utilizada por otros políticos para que empresas y creadores de contenido reclamen cierto contenido como propio, para así impedir que siga su difusión. Dos programas de SinEmbargo Al Aire fueron bajados por el reclamo.

Las periodistas Adriana Buentello y Meme Yamel, creadoras de contenido, recibieron el reclamo de derechos de autores. Otros reportaron lo mismo.

DE ESCÁNDALO EN ESCÁNDALO

El video fue difundido por el propio Álvarez Máynez. El aspirante presidencial emecista y el Gobernador de Nuevo León se encontraban en un partido de liga entre los Tigres y los Pumas. En la grabación ellos mismos se exhiben burlándose del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso del priista Manlio Fabio Beltrones, quien les reviró horas después: “No se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados”.

Incluso el propio Álvarez Máynez ofreció una disculpa por su comportamiento. “Esa no es la imagen que yo he dado, este es mi lugar de trabajo. En sábado, voy al estadio y pido cerveza y bromeo con mis amigos”, comentó en declaraciones a los medios. Y añadió: “A quien se sienta ofendido, lastimado, diga que no está bien, con todo gusto, no tengo problema en rectificar. Por supuesto me hubiera gustado que no se subiera ese video, que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña”.

A menos de un mes del inicio formal de las campañas Jorge Álvarez Máynez no ha representado el fenómeno que el partido de Dante Delgado esperaba, sobre todo cuando en su breve aventura presidente Samuel García —la primera opción del partido naranja— se acercó a la aspirante del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez. Por el contrario, Máynez, un político que ha militado en el PRD, el Panal de la maestra Elba Esther Gordillo y en el PRI, ha llevado a MC en una caída en las preferencias que había levantado Samuel García, como muestran todas las encuestas.

Álvarez Máynez relevó a Samuel García Sepúlveda, quien se bajó de la contienda apenas 10 días después de iniciar la precampaña, el pasado 10 de enero. Al momento de bajarse de la presidencial, el Gobernador contaba con una preferencia del 17 por ciento, porcentaje que con el cambio de precandidato se desplomó hasta el tres por ciento, de acuerdo con la última encuesta de Enkoll.

Su destape, de hecho, no pasó desapercibido. Fue el mandatario de Nuevo León el que lo anunció en la polémica sobremesa con cerveza y botana, un acto que generó reclamos dentro del mismo partido Movimiento Ciudadano.