Las andanzas Samuel-Máynez causan olas de críticas justo cuando la campaña no va bien

A menos de un mes del inicio formal de las campañas Jorge Álvarez Máynez no ha representado el fenómeno que el partido de Dante Delgado esperaba, por el contrario ha protagonizado distintas polémicas como el video que grabó durante un partido de futbol en el que se burló del INE. Esta tarde, el aspirante de MC ofreció una disculpa por su comportamiento.

-Con información de Montserrat Antúnez y Tamara Mares

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– El Gobernador Samuel García Sepúlveda se ha vuelto una constante para el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Fue el mandatario de Nuevo León el que lo destapó en la polémica sobremesa con cerveza y botana y el que también lo ha llevado a protagonizar otros episodios que han levantado una andanada de críticas, como el video difundido por ellos en un palco del Estadio Universitario de la Universidad Autónoma del estado (UANL), en un partido de liga entre los Tigres y los Pumas, en el que se mofan del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso del priista Manlio Fabio Beltrones, quien les reviró este día: “No se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados”.

Esta tarde, el emecista ofreció una disculpa por su comportamiento. “Esa no es la imagen que yo he dado, este es mi lugar de trabajo. En sábado, voy al estadio y pido cerveza y bromeo con mis amigos”, comentó en declaraciones a los medios. Y añadió: “A quien se sienta ofendido, lastimado, diga que no está bien, con todo gusto, no tengo problema en rectificar. Por supuesto me hubiera gustado que no se subiera ese video, que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña”.

🚨 Tras cuestionamientos por vídeo en palco del @EstadioTigres con @samuel_garcias, el candidato "naranja" @AlvarezMaynez reta a @MFBeltrones al #antidoping… Y dice estar dispuesto a disculparse, "si alguien se sintió ofendido" por convivencia con amigos y cerveza en sábado pic.twitter.com/HLng7YkT01 — Fernando Damián (@fer_damian) February 7, 2024

A menos de un mes del inicio formal de las campañas Jorge Álvarez Máynez no ha representado el fenómeno que el partido de Dante Delgado esperaba, sobre todo cuando en su breve aventura presidente Samuel García —la primera opción del partido naranja— se acercó a la aspirante del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez. Por el contrario, Máynez, un político que ha militado en el PRD, el Panal de la maestra Elba Esther Gordillo y en el PRI, ha llevado a MC en una caída en las preferencias que había levantado Samuel García.

Por ejemplo, la más reciente encuesta de Covarrubias y Asociados para el diario Heraldo Media Group coloca a Máynez en el sótano de las preferencias con un 4 por ciento, superado incluso por el 14 por ciento de potenciales votantes que aún no se deciden sobre el o la candidata por el que votarían el 2 de junio. Incluso en Jalisco, estado gobernado por MC y en donde estudió y formó su carrera política, Máynez tampoco ha generado simpatías. Ahí, según publica Reforma, tiene un ocho por ciento.

“Si hay algo que la gente ya no quiere ver es esta clase política que abusa de su poder, pero que además expresa el abuso. Es decir, en este caso se graban, no tienen empacho de amenazar gente, de irse contra una institución, de estar borrachos. Y no es cuidar las formas porque no se trata de eso, sino de lo que hay detrás. Estamos cansados, cansadas de ver la frivolidad, la banalidad, la poca seriedad con la que se toman los asuntos del poder político, que no dejamos de ser al final representantes de las personas, de sus demandas, de sus exigencias”, criticó en entrevista la Senadora Indira Kempis con respecto al último episodio polémico protagonizado por Álvarez Máynez y Samuel García.

La legisladora, quien dejó MC para sumarse a la bancada del PRI, buscó participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, no obstante fue relegada por la cúpula del partido como ella mismo denunció. Kempis ha señalado que se optó por Jorge Álvarez Máynez buscando captar el “voto macho” en una contienda presidencial donde dos mujeres buscan llegar a la Presidencia.

“Esta expresión (mostrada en el video) lastima a la gente porque es grotesco nada más ponernos a pensar que se ven a sí mismos como juniors de la política, esta gente que no le ha costado nada estar en el poder y sin embargo se comporta con el típico de: ‘¿Si sabes quién soy?’. Mareados en el ladrillo, con una falta de sensibilidad y respeto hacia las demás personas que les están viendo”, señaló.

Para el analista y politólogo Enrique Toussaint hay dentro de MC una “idea generalizada de que a Samuel García si lo hubieran dejado hubiera podido competir con la segunda posición”, lo que explica que quieran “transferirle” dicha popularidad a Álvarez Máynez. “Por lo tanto los tennis naranjas, el destape que vimos en Monterrey, todo esto que está pasando es parte de una estrategia para vincular a Máynez con Samuel García y de alguna manera decirle al electorado que son lo mismo, que son parte del mismo proyecto”.

“Veremos si le resulta, yo tengo la impresión de que no porque Álvarez Máynez ya fue nombrado hace algunos días y yo no veo que haya un crecimiento de su persona, y también creo que está entrando en batallas que me parecen difíciles de justificar. Ayer se metió con Beltrones, supuestamente por un debate del Senado, y luego le pide Máynez al otro que se vayan a hacer un anti-doping… a ver, yo creo que es poco edificante, si se puede decir de esa manera, lo que está haciendo Álvarez Máynez y yo creo que era una concepción de un parlamentario serio, duro, con ideas claras, puede estar a favor o en contra, pero como candidato presidencial se ha vuelto una caricatura, y a la gente no le queda claro exactamente para qué está ahí”, expresó.

En efecto, el priista Manlio Fabio Beltrones y Álvarez Máynez protagonizaron en las últimas horas un pleito en redes sociales a causa de que el emecista lo mencionara en su video grabado durante el partido de futbol y cuya amplia difusión —aún cuando él lo publicó— atribuyó a Beltrones. “Veo a @MFBeltrones activando su maquinaria de propaganda en Sonora y la Ciudad de México. Y sí, por supuesto que él representa la vieja política que debemos jubilar de este País. Nos vemos pronto en Sonora. Lo nuevo apenas comienza”, escribió Máynez.

En respuesta Beltrones, aspirante del PRI al Senado le reviró: “No se pude gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias”. “Usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo”, respondió nuevamente Máynez. Finalmente, el priista le contestó: “No hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos políticos o malos políticos. Pobre Nuevo León, Pena MC”.

Kempis ha sostenido que Samuel García se apoderó del control en Movimiento Ciudadano, partido cuyo líder máximo es el Senador Dante Delgado Rannauro. “Hoy la candidatura de Álvaro Máynez se la debe a Nuevo León, de hecho desde aquí operan y desde aquí envían los mensajes al resto del país. Yo no veo al señor recorriendo el país, yendo a los estados más pobres, a los estados donde hay mucha más necesidad”, expresó la Senadora.

Los jóvenes hemos demostrado una y otra vez que sí se puede. Por eso hoy les presento a mi coordinador de campaña, mi compadre, amigo y compañero de luchas @AlvarezMaynez. ¡Ánimo! pic.twitter.com/VNreg9aUwE — Samuel García (@samuel_garcias) November 19, 2023

En eso coincidió, Toussaint quien expuso que la campaña de Jorge Álvarez Máynez ya está muy ligada y todavía va a estar muy ligada en el futuro al Gobernador de Nuevo León. “Cuando Samuel García decide volver a la gubernatura de Nuevo León, lo primero que dice es que se compromete a estar apoyando a la candidatura de Máynez los fines de semana, por lo tanto no veo capacidad o posibilidad de diferenciación de la campaña, y el problema que tiene Máynez es que comienza el próximo periodo, en marzo, la campaña presidencial, y tiene un conocimiento nacional que no supera el 20 por ciento”.

Álvarez Máynez relevó a Samuel García Sepúlveda, quien se bajó de la contienda apenas 10 días después de iniciar la precampaña, el pasado 10 de enero. Al momento de bajarse de la presidencial, el Gobernador contaba con una preferencia del 17 por ciento, porcentaje que con el cambio de precandidato se desplomó hasta el tres por ciento, de acuerdo con la última encuesta de Enkoll.

“Él necesita subirse al tren de gente conocida, y Samuel es un Gobernador, es alguien que es medianamente conocido, en un 40 por ciento de conocimiento, y no lo puede hacer en Jalisco porque hay un distanciamiento muy fuerte entre Movimiento Ciudadano Jalisco y Movimiento Ciudadano Nacional, entonces no tiene de otra Jorge Álvarez Máynez más que subirse en el lomo y las espaldas de Samuel García”, puntualizó Toussaint.

No obstante, la Senadora Indira Kempis señaló que no hay manera que Máynez revierta las tendencias desfavorables de las encuestas porque, sostuvo, en este momento la elección es de dos mujeres. “Ellos quieren jugar, lo voy a decir con toda claridad, a ser el falo de la elección, a apostar por los machos, a apostar por el voto de aquellos que dudan de las capacidades de las mujeres. Esa apuesta los va a llevar a perder más de lo que ya están perdiendo y lo único que va a pasar, al menos yo espero, es que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez tengan una altura política para hacerle ver a las personas que es una elección de dos mujeres”.

