Xóchitl: No es fácil representar partidos con “impresentables”; alumnos protestan

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- “¿Cómo lidiar con una campaña partidista con personajes inombrables a su mando?”, fue una de las preguntas que enfrentó Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México” por parte de estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) durante su visita a la universidad privada este martes.. La exsenadora recibió duros cuestionamientos sobre los partidos políticos que la acompañan, sus posturas frente a los derechos reproductivos de las mujeres o incluso su posición política respecto a Palestina.

Gálvez llegó al ITAM hacia las 10:30 horas este martes para sostener un encuentro con alumnos de la institución educativa. En el auditorio estuvo acompañada por su coordinador general de campaña, Santiago Creel.

Las y los estudiantes pudieron hacer preguntas abiertas a Gálvez Ruiz, quien en su discurso inicial volvió a insistir en que se enfrenta a una elección de Estado, y acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de interferir en los comicios. En su primera participación, también agradeció a Enrique de la Madrid y a Creel por sumarse a su proyecto “porque ambos fueron también candidatos a la presidencia y hoy estamos formando un equipo juntos”, expresó.

Las preguntas sobre su equipo se hicieron presentes. “Sí hay una dependencia de los partidos (…) a dos meses de la elección no creo que quede claro qué representa la coalición”, dijo una estudiante, quien después cuestionó cómo la candidata podía lidiar con una campaña en la que están al mando personajes impresentables.

Como parte de la misma intervención, otra de las alumnas externó sus preocupaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Como mujer una de mis principales preocupaciones no es sólo salir a la calle sola, sino que pueda haber un retroceso en mi derecho a decidir sobre mi cuerpo o en mi derecho a ser protegida por el estado. ¿Cómo conciliarte con ser feminista bajo el mando de dos partidos que históricamente han votado en contra de los derechos de las mujeres?”, preguntó.

Xóchitl contestó ambos cuestionamientos: “Tienen razón, no es fácil hoy representar a partidos políticos”, reconoció la candidata. Luego dijo: “pero no es fácil para Sheinbaum, para mí, porque Morena está lleno de impresentables con personajes como Bartlett, como Murat (…) no se escapa ningún partido”, reviró.

Al continuar con su respuesta sobre los derechos de las mujeres, Xóchitl aseguró respeta la libertad, así sea que opte por el aborto o por dar vida a una criatura. “Apoyaré a las mujeres que opten por terminar el embarazo. Soy una mujer de libertades. El PAN nunca me ha impuesto una agenda, me ha respetado. Soy una mujer de libertades, haré políticas públicas para fortalecer todos los derechos”, prometió.

En relación con la guerra en Palestina, Xóchitl aseguró que no se aliaría con “países que violenten los derechos humanos. Siempre voy a condenar cualquier violación a los derechos humanos. El Estado de Israel tiene ya que parar esa guerra”.

Además, Gálvez Ruiz habló sobre su postura respecto a la prisión preventiva oficiosa, un tema en el que tampoco converge con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Yo voté en contra de la prisión preventiva oficiosa… presenté una reforma que fue aprobada de justicia cívica. Por lo tanto, hay que quitarle a la criminalidad o más bien a los delitos que se judicializan todos estos delitos menores que tendrían que resolverse en los juzgados cívicos”, dijo la candidata.

ESTUDIANTES PROTESTAN

Xóchitl Gálvez salió del auditorio del ITAM recibiendo aplausos. Sin embargo, un grupo de estudiantes que no estaban de acuerdo con las propuestas de la candidata protestó por que se les impidió entrar al recinto donde se llevó a cabo el encuentro. Los alumnos del ITAM dijeron que el rechazo fue debido a que elaboraron carteles en los que protestaban por propuestas como la mega cárcel, las energías renovables o defendiendo los derechos humanos de la comunidad LGTB+.

“Solo somos ciudadanos críticos, estudiantes, que venimos manifestarnos. Venir a hacerle ver a la candidata que algunas de sus propuestas no son coherentes con lo que los jóvenes a día de hoy exigimos”, dijo Diego Crespi González, estudiante de Derecho.

El joven denunció que desde las 9:00 horas no hubo cupo y que integrantes del Acción Nacional les dijeron que estaba prohbido entrar con carteles, a pesar de que en la reunión había letreros de apoyo a Gálvez Ruiz.

Estudiante de la ITAM denuncia acoso por parte de panistas Les prohibieron la entrada a estudiantes al encuentro con @XochitlGalvez por tener carteles contra sus propuestas y después los siguieron por toda la universidad. ¿No se supone que es un diálogo abierto?