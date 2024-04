ENTREVISTA ¬ Han asesinado a 29 aspirantes y autoridades no se coordinan bien: ONG

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– “El lavado de manos y el deslinde de responsabilidades es un tema en el que todas las instancias de seguridad del Estado mexicano deben estar preocupadas y ocupadas. Debe haber una coordinación entre autoridades, pero aquí lo último que hay es coordinación, justo lo que pasa es este deslinde de responsabilidades”, señaló Arturo Espinosa Silis, Director del Laboratorio Electoral, organización que ha dado seguimiento a la violencia electoral y que tiene documentados hasta el momento 28 asesinatos de aspirantes, a los que se suma el de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato.

El último informe del Laboratorio Electoral, con corte al 29 de marzo, da cuenta de 158 agresiones a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De estos, 52 fueron asesinatos de los que 28 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200 por ciento respecto de nuestro primer reporte preliminar. A estos crímenes se suma el de Gaytán Gutiérrez, asesinada este lunes 1 de abril a horas de haber iniciado su campaña y pese a que Morena solicitó su protección junto a la de otros aspirantes el pasado 8 de marzo.

“Las autoridades electorales no son las responsables de la seguridad de los candidatos, es algo que va más allá de sus atribuciones, quienes son responsables son las instancias de seguridad a nivel municipal, a nivel local, a nivel federal. Creo que la Federación tiene una alta responsabilidad porque en muchos casos se está lidiando con organizaciones criminales y esto es competencia de la Federación. Realmente las autoridades electorales es poco lo que pueden hacer, de ellos no depende la seguridad de las elecciones, de ellos no depende la seguridad de las candidaturas”, refirió en ese sentido Espinosa Silis en entrevista con de Doce a Una.