Adrián Guerrero es hallado con vida. Temía por su vida y acudió a la FGR en GTO

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor en Celaya por Morena, fue encontrado con vida luego de que se reportara su desaparición luego del atentado contra la aspirante Gisela Gaytán, quien murió ayer.

Adrián Guerrero Camacheo, llegó a pedir ayuda a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el municipio de San Miguel de Allende.

Fuentes al interior del partido mencionaron de manera extraoficial que Adrián acudió este martes a las oficinas de la FGR para solicitar protección a las autoridades federales. El candidato se encuentra sano y salvo, aunque mencionó que no confía en la seguridad de Celaya.

Se mencionó que el candidato a regidor no informó a nadie de su paradero por motivos de su seguridad. La protección que pide a nivel federal es porque no confía en la seguridad del municipio ni en la del estado.

Por su parte, medios locales y nacionales reportan que el Gobierno del estado de Guanajuato emitió un informe donde asegura que, derivado de un reporte de la Secretaría de Seguridad federal, alrededor de las 14:00 horas citan que el aspirante informó que se encuentra bien de salud y, tras el homicidio de Gisela Gaytán, optó por resguardarse.

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal corrigió y desmintió que Adrián Guerrero, candidato a la primera regiduría de Celaya por Morena, haya sido asesinado y señaló que por el momento se encuentra como “no localizado”.

Esto, horas después de que Rosa Icela Rodríguez, titular de esta dependencia federal, anunció que Adrián Guerrero había fallecido horas después del atentado que sufrió mientras acompañaba a Gisela Gaytán por su gira en San Miguel Octopan, donde ella falleció al instante.

“Nos han actualizado la información referente al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no localizado; y no fallecido como se reportó esta mañana”, dice el comunicado.

La información del fallecimiento del candidato a regidor también había sido confirmada por Alma Alcaraz Hernández, candidata a la gubernatura por la coalición “Juntos haremos historia”, y Ricardo Sheffield, primera fórmula al Senado.

CANDIDATA PIDIÓ PROTECCIÓN AL INE. LA DEJARON SOLA

Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, confirmó horas antes de su asesinato que había pedido protección para velar por su seguridad durante la campaña electoral.

“Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve, claro que sí. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero claro que sí vamos a tener protocolos de seguridad, mismos que ya está viendo el jurídico del partido del estado”, afirmó en una conferencia de prensa.

Ante los cuestionamientos de las y los reporteros, Gisela Gaytán detalló que Morena solicitó la protección al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). “Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta sobre eso”, dijo.

Más tarde, Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada mientras se encontraba haciendo campaña en la comunidad de San Miguel Octopan. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados se acercaron al contingente y dispararon en repetidas ocasiones de manera directa contra la candidata, quien resultó herida y quedó tirada en el suelo.

Guanajuato ha sido durante algunos años el estado con mayor número de homicidios en México, y Celaya es posiblemente el lugar más peligroso de Norteamérica para ser un agente de policía, según datos per cápita. Al menos 34 policías han sido asesinados en esta ciudad de 500 mil habitantes en los últimos tres años.

Por su parte, documentos a los que tuvo accesomuestran que Jesús Manuel Ramírez Garibay, dirigente de Morena en Guanajuato, solicitó protección para 12 de sus abanderados, entre ellos la aspirante a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández, su candidato al Senado Ricardo Sheffield Padilla y la propia Gisela Gaytán Gutiérrez, junto a los candidatos a otras ocho alcaldías. El argumento del partido guinda era que esta entidad tiene los “índices de criminalidad más altos en todo el país”, como lo demuestran las propias cifras oficiales y el ataque de este fin de semana.En un primer momento Ramírez Garibay solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Seguridad federal, no obstante, en temas de las alcaldías el órgano electoral federal turnó el pedido el 11 de marzo al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que determinó que no podía atender el requerimiento al no haber iniciado por entonces los procesos electorales. Pese a ello, la Consejera presidenta del órgano local, Brenda Canchola, asegura que comunicó el pedido al Secretario de Gobierno del estado Jesús Oviedo Herrera, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el crimen. Acuse Oficio INE-SE-399-2024 (1)



“Toda vez que no se ha iniciado con el periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para los ayuntamientos, y por ende no se ha otorgado registro alguno, le comparto que la solicitud de medidas de protección para las candidaturas a presidencias municipales deberá realizarse una vez que se actualice el supuesto de referencia al otorgarse el registro de candidaturas de ayuntamientos”, respondió Brenda Canchola al dirigente morenista Ramírez Garibay el pasado 11 de marzo mediante el oficio P/222/2024.

Es decir, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato señaló que en esas fechas no podía solicitar la protección para ningún aspirante porque el registro de las candidaturas iniciaba el 15 de marzo y la campaña el día 30. Lo cierto es que Gisela Gaytán Gutiérrez fue asesinada ya en el periodo de campaña, horas después de haberla iniciado y de señalar su preocupación por contar con protección.