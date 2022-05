Familiares (incluido “Vicentillo”) y firmas de “El Mayo” salen de “lista negra” en EU

Por Miguel Ángel Vega

Ciudad de México, 2 de mayo (Ríodoce).- La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) tendría años eliminando de su lista negra a hijos, hermanos y nueras de Ismael Zambada García, además de empresas que en su momento fueron identificadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como negocios e individuos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a una serie de documentos recolectados por Ríodoce, el primero en ser eliminado de la lista fue Serafín Zambada Ortiz, el Sera –quien se encuentra grave en Culiacán luego de un accidente en Sonora–, a quien borró en 2020, y al año siguiente eliminó de esa misma lista a Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, el primero hijo y el segundo hermano del “Mayo”, a quien la DEA señala como el líder indiscutible del Cártel de Sinaloa.

El más reciente en ser beneficiado por la OFAC fue Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, quien apenas el jueves pasado fue borrado de la lista, según el documento 25351 del Registro Federal de Estados Unidos, en donde el Tesoro reconoce que “El Vicentillo” y las empresas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Multiservicios Jeviz, y Arte y Diseño de Culiacán, de su propiedad ya no están en la lista de negocios blanqueadores de dinero, y por lo tanto estarían autorizadas para hacer transacciones con individuos estadounidenses.

El Mayo's son, Vicente Zambada-Niebla, was removed today from the US list of sanctioned drug traffickers.

Once heir to the Sinaloa Cartel, "El Vicentillo" was extradited and testified against El Chapo. He's now believed to be under witness protection.https://t.co/paKetkPGgQ pic.twitter.com/1TB5A3ltEM

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) April 22, 2022