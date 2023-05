AMLO anuncia “protesta diplomática” contra EU por financiamiento a ONG’s opositoras

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que realizará una “protesta diplomática” contra el Gobierno de Estados Unidos por el supuesto financiamiento de organizaciones opositoras a su Administración.

El Presidente López Obrador aseguró que las acciones presuntamente tomadas por el Gobierno estadounidense implican una violación a la soberanía nacional e intervencionismo.

Además de “México Evalúa”, López Obrador también mencionó a otras organizaciones no gubernamentales presuntamente financiadas a través del Gobierno de Estados Unidos, como Artículo 19.

Esta no es la primera vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanza críticas contra Estados Unidos; la más reciente fue cuando se reveló la infiltración de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Una intromisión abusiva y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber que están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, criticó hace unas semanas.