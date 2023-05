“Ahí la espero con el Ejército”. Elba revive amenaza de Calderón por acusar a Yunes

Gordillo aseguró que le dijo a Calderón que Yunes estaba haciendo “malversaciones de fondos financieros”, pero le respondió que estaba haciendo bien su trabajo.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– “Ahí la espero con el Ejército”, le respondió Felipe Calderón a Elba Esther Gordillo cuando ésta le advirtió que tomaría las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) si no despedía por corrupción a Miguel Ángel Yunes como director de la institución, reveló hoy la exdirigente magisterial.

Gordillo emitió esta mañana una mensaje en su cuenta de Twitter luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó de haber pactado con Calderón la designación de Yunes en el ISSSTE.

“Imagínense lo que hicieron con el ISSSTE. Estuvo ahí en el ISSSTE la maestra Elba Esther; bueno, ella fue la que impuso a Yunes. Exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se dedicaron a saquear”, dijo López Obrador sobre el exgobernador panista de Veracruz que ocupó ese cargo del 1 de diciembre de 2006 al 22 de febrero de 2010, durante el gobierno del Calderón.

Gordillo aseguró que le dijo a Calderón que Yunes estaba haciendo “malversaciones de fondos financieros”, pero le respondió que estaba haciendo bien su trabajo.

Ella le reviró que entonces tomaría las instalaciones del ISSSTE. “Ahí la espero con el ejército”, le respondió entonces Calderón.

“Esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Angel Yunes continuara como titular del ISSSTE dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores al servicio del Estado logramos con la Reforma a dicha institución”, expuso Gordillo.

“Cuando me comentó que ‘Yunes estaba haciendo bien su trabajo’ no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y justo esa fue su respuesta… Ahí la espero con el Ejército”.

La exdirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encarcelada por Enrique Peña Nieto por corrupción y quien fue absuelta por los jueces, contó que este diálogo con Calderón ocurrió en un evento público en una Escuela Secundaria Técnica de la Ciudad de México.

“Ante su respuesta me levanté y me retiré. Recordemos que la elección y remoción del director del ISSSTE compete única y exclusivamente al

titular del Ejecutivo Federal, y no a una servidora”, puntualiza Gordillo.

Y es cuando alude a López Obrador: “Por ello, en relación a las declaraciones hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril del presente año sobre mi persona y la gestión del señor y Miguel Angel Yunes al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna”.

Y añadió: “Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y, desde luego, a la investidura presidencial. Por ello señor Presidente: ¡Basta de falsas acusaciones a mi persona!”.

