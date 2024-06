Un tiroteo en un bar de Pittsburgh deja dos muertos, siete heridos y ningún detenido

Penn Hills, Pensilvania, Estados Unidos, 2 de junio (AP).- Dos personas murieron y siete resultaron heridas durante un tiroteo en un bar ubicado en un suburbio de Pittsburgh, según fijo la policía el domingo.

La unidad de homicidios de la policía del condado Allegheny dijo haber respondido a una petición de ayuda de la policía de Penn Hills tras la balacera registrada de madrugada en el Ballers Hookah Lounge and Cigar Bar en Penn Hills.

#BREAKING: @AlleghenyCoPD say man & woman dead & 7 injured after fight led to shooting inside Ballers Hookah Lounge & Cigar Bar on Laketon in Penn Hills just before 3 am

1 critical, 6 w/ serious non-life-threatening injuries – 4 men, 3 women

2 or more shooters at large@KDKA pic.twitter.com/6mOB991Hvj

— Lauren Linder (@lauren_linder) June 2, 2024