“Carlotta” adquiere fuerza de huracán en el Pacífico mientras se aleja de México

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El huracán “Carlotta” se formó el viernes sobre el océano Pacífico y sigue fortaleciéndose a medida que se aleja de México, informaron meteorólogos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) dijo que los vientos máximos sostenidos de “Carlotta” alcanzaron 130 km/h (80 mph) mientras continúa alejándose de tierra firme.

El NHC dijo que la marejada generada por “Carlotta” estaba llegando a las costas del centro-occidente de México y del sur de Baja California, y es probable que cause oleaje peligroso y corrientes de resaca durante el fin de semana.

El viernes por la mañana, los vientos huracanados de “Carlotta” se extendían hasta 20 kilómetros (10 millas) desde su centro, que estaba a unos 730 km (455 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, y se movía hacia el oeste-noroeste a unos 22 km/h (14 mph), según el NHC. Con Carlotta tan lejos en el mar, no había avisos preventivos en vigor.

So now #Carlotta wants to rapidly intensify. It has the potential for at least 24-30hrs as a pinhole eye on satellite & MW imagery. After that timeframe, Carlotta should succumb to cooler waters. #tropicswx pic.twitter.com/3TMGuiWUv8

— Vortix (@VortixWx) August 2, 2024