El equipo de futbol lagunero pide al SAT no judicializar su supuesta deuda de 17 mdp

Santos Laguna añadió que tanto el club como el presidente del Consejo de Administración han sido emplazados a una audiencia inicial de proceso, programada para el próximo 28 de agosto, cuyo proceso se relaciona con los eventos fiscales del 2017.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Club Santos Laguna se pronunció este viernes con respecto a las acusaciones de un supuesto fraude fiscal, esto luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señalara a empresas beneficiadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) con respecto a la defraudación en el pago de impuestos.

A través de un comunicado de prensa, el equipo mexicano aseguró que el Club no cuenta con ningún tipo de adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y afirmó que “ha cumplido y cumple estrictamente todos los preceptos, pagos y procedimientos establecidos por la legislación vigente en materia fiscal”.

“Haremos valer, mediante los recursos que nos confiere la Ley ante los tribunales, nuestros derechos y la razón que nos asiste”, comunicó ante la acusación de una defraudación por 17 millones de pesos, hecho por el que se solicitó la judicialización en el ámbito penal el pasado 2 de mayo.

En el boletín, Santos Laguna añade que tanto el club como el presidente del Consejo de Administración han sido emplazados a una audiencia inicial de proceso, programada para el próximo 28 de agosto, cuyo proceso se relaciona con los eventos fiscales del 2017.

Asimismo, destacó su cooperación con el SAT en todo momento para aclarar la situación fiscal. Sin embargo, también resaltó su rechazo a que un caso meramente administrativo se convierta en penal y “se vulnere el principio de presunción de inocencia”.

“El Club tiene la absoluta certeza de que ha actuado correctamente y defenderá su posición, integridad e inocencia propia y de sus representantes conforme a Derecho”.

El pasado 18 de julio, el Presidente López Obrador reveló una lista de empresas que se han visto beneficiadas por el PJF para evitar el pago de impuestos. En total, deben casi 130 mil millones de pesos al SAT.

“Ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador denunció que los casos están congelados porque los juzgadores retrasan la entrega de las fechas de audiencia o porque ni siquiera definen el día del arranque de los juicios por defraudación fiscal.

Desde Palacio Nacional, mostró un documento en el que se omitieron los nombres de las empresas para respetar el debido proceso. Sin embargo, dio a conocer las actividades económicas que realizan, los montos de sus adeudos, las fechas de envío de sus expedientes al Poder Judicial, los días en que se programaron las audiencias, y los tiempos que transcurrieron entre las solicitudes y las audiencias iniciales.

“Estos son 13. Le quitamos el nombre. Transportación aérea, es una empresa aérea, debe 33 mil 495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de octubre del [20]22. Dieron la audiencia el 16 de abril del [20]23. Se llevaron 195 días para la audiencia, o sea, para el inicio”, acusó el mandatario mexicano.