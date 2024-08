El serbio Djokovic enfrentará al español Alcaraz por el oro en tenis individual

PARÍS (AP) — Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se medirán por la medalla de oro de sencillos en el tenis de los Juegos Olímpicos de París tras desiguales victorias el viernes.

Con 37 años, el serbio Djokovic quedó como el hombre de mayor edad que disputa una final en los Juegos de Verano. A sus 21 años, el español Alcaraz es el más joven en hacerlo.

Djokovic derrotó 6-4, 6-2 al italiano Lorenzo Musetti para acceder a su primera final olímpica tras haber sucumbido en sus tres oportunidades previas en semifinales de los Juegos.

El triunfo de Alcaraz fue mucho más contundente: 6-1, 6-1 sobre el canadiense Felix Auger-Aliassime.

La final reencontrará a los protagonistas de las últimas definiciones de Wimbledon, ambas ganadas por Alcaraz, la última hace tres semanas. Suma cuatro títulos de Grand Slam en su carrera, mientras acumula 24.

This dream is long lived and fought for. I wanted to compete in the finals of Olympic games for such a long time. Representing my country at a global event is a huge privilege and honor that I cherish. Serbia will have a medal on Sunday!!! Ideeeemooooo 🥳🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/GLywjKPNNd

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 2, 2024