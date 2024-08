La banda Aerosmith cancela gira y anuncia su retiro definitivo de los escenarios

Por Corina González

Ciudad de México, 2 de agosto (AS México).- El viernes, la legendaria banda de rock and roll Aerosmith anunció que se retira de las giras. La agrupación agradeció a sus fans por acompañarlos por más de cinco décadas.

“Ha sido un honor para nuestras vidas que nuestra música se haya convertido en parte de las suyas. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandiosos y privados, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas”, agregaron para posteriormente aclarar la razón de su retiro.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.

It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024