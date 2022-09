Fakes: Biden NO pierde la razón; Boric NO fue acusado de quemar el Metro

Esta semana circularon diversas noticias falsas, tales como que el Presidente chileno incendió las instalaciones del Metro de su país, que la presentadora de Telemundo conocida como la “doctora Polo” falleció, o que el Presidente de EU, Joe Biden, sufre de sus habilidades cognitivas, mismas que fueron verificadas y desmentidas por The Associated Press.



Por Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato

Ciudad de México, 2 de septiembre (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

TRUMP NO ENFRENTA PROHIBICIÓN DE SALIR DE EU TRAS OPERATIVO DEL FBI

La AFIRMACIÓN: Tras un operativo de búsqueda el 8 de agosto del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés) en la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, la agencia federal le retiró sus pasaportes y le prohibió salir de Estados Unidos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Documentos judiciales revisados por The Associated Press sobre la búsqueda del FBI en la finca de Trump indican que, como parte de la investigación, agentes sustrajeron tres pasaportes del expresidente en el operativo, pero posteriormente le fueron devueltos y no le prohibieron salir del país.

LOS HECHOS: El 8 de agosto el FBI allanó la finca en Palm Beach, Florida, como parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia en torno al descubrimiento de documentos clasificados de la Casa Blanca recuperados de la casa de Trump este año, reportó AP.

Los Archivos Nacionales de Estados Unidos le habían pedido a la dependencia que investigara después de decir que 15 cajas de archivos que recuperaron de la mansión incluían documentos secretos.

Una declaración jurada del FBI divulgada el 26 de enero indica que ningún espacio en la mansión de Trump contaba con autorización para el almacenamiento de material secreto.

El FBI expuso en su declaración diversos argumentos para allanar la propiedad, incluyendo “causa probable para creer que se hallará evidencia de obstrucción”. Trump ha negado haber preservado documentos clasificados en su finca.

Tras el operativo Trump dijo a través de la red social Truth Social que el FBI “robó” pasaportes que le pertenecían y que las acciones del Gobierno federal representaban un “asalto en contra de un opositor político”.

Después del operativo y de las denuncias de Trump, en redes sociales circularon afirmaciones erróneas sobre las acciones del FBI en la finca.

Por ejemplo, una publicación en Facebook dice erróneamente que el FBI le prohibió a Trump salir de Estados Unidos al haber retenido sus pasaportes.

Pero no es verdad que el FBI le haya prohibido a Trump salir del país ni que le haya retenido sus pasaportes.

Documentos judiciales revisados por AP indican que, como parte de las acciones de búsqueda del 8 de agosto en la finca, el FBI incautó tres pasaportes de Trump -dos oficiales y uno personal- porque fueron encontrados mezclados en un cajón que contenía documentos gubernamentales “clasificados”.

Sin embargo, en un documento judicial divulgado el martes, el FBI aclaró que aunque devolvió los pasaportes tras la queja de Trump, su incautación y la de los demás documentos no fue realizada “incorrectamente”.

“La ubicación de los pasaportes es evidencia relevante en una investigación de retención y mal manejo sin autorización de información de defensa nacional; sin embargo, el Gobierno decidió regresar esos pasaportes a su discreción”, declaró el FBI en el documento presentado ante una corte federal de Florida.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

VIDEO DE BIDEN NO PRUEBA QUE TIENE PROBLEMAS COGNITIVOS

LA AFIRMACIÓN: Un video grabado recientemente en el que se ve a la primera dama estadounidense, Jill Biden, jalando a su esposo hacia atrás demuestra que el mandatario tiene problemas cognitivos.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video comenzó a circular en octubre de 2020 y lo que muestra es a Jill Biden, quien aún no era primera dama de Estados Unidos, alejando a su esposo de los reporteros para mantener la sana distancia, medida que en ese entonces se aplicaba obligatoriamente para prevenir los contagios de COVID-19.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala falsamente: “NUNCA ANTES VISTO! Por primera vez en la historia, nuestra primera dama mueve físicamente al Presidente hacia atrás mientras habla con la prensa. Increíble evidencia de los problemas cognitivos de Biden”.

El mensaje está acompañado de un video de siete segundos en el que se ve a Jill Biden jalando al Presidente estadounidense hacia atrás. La grabación no tiene audio.

Pero tras realizar una búsqueda inversa del video, AP confirmó que esas imágenes no son recientes, en realidad fueron tomadas el 5 de octubre de 2020 en el aeropuerto de Newcastle, en Delaware, rumbo a Miami. La pareja viajaba para asistir a eventos de campaña de Joe Biden, por lo que la Jill Biden aún no era primera dama.

Por otro lado, al revisar el video en su totalidad, AP confirmó que lo que ocurrió fue que Biden estaba respondiendo preguntas sobre el siguiente debate Presidencial entre él y el Presidente Donald Trump después de que este último dio positivo a COVID-19. Fue entonces cuando Jill Biden se acercó por detrás y lo agarró de los brazos para alejarlo de la prensa.

AP y otros medios de comunicación internacionales reportaron que el gesto ocurrió en un esfuerzo por mantener el distanciamiento social.

Esta no es la primera vez que detractores de Biden insinúan que la salud mental del mandatario no es la adecuada. Desde 2020 en redes sociales han circulado varias afirmaciones falsas al respecto que AP ha verificado.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

REINO UNIDO NO ESTÁ PARTICIPANDO EN GUERRA ENTRE RUSIA Y UCRANIA

LA AFIRMACIÓN: El Reino Unido se unió a la guerra entre Rusia y Ucrania que inició poco más de seis meses atrás.

VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay comunicados oficiales o reportes mediáticos que confirmen la información. El video en el que se hace dicha afirmación no muestra evidencia que pruebe que esto es real.

LOS HECHOS: Un video compartido en Facebook señala falsamente en su portada: “Otro país se unió a la guerra. Última hora, Putin estará muy molesto”. Atrás de dichas afirmaciones se ve el rostro de Putin sobrepuesto a un campo de batalla con tanques de guerra y algunas banderas del Reino Unido.

Pero esta información no es real. AP no encontró comunicados oficiales o reportes mediáticos que confirmen dicha afirmación y en la grabación no se muestra ninguna evidencia que la pruebe.

Al reproducir el video se escucha la voz en off de una mujer que asegura: “Uno de los comandantes de más alto rango en las fuerzas armadas británicas publicó un ensayo para una revista en el que hizo afirmaciones que provocaron controversia en el Reino Unido, se habló en la prensa sobre cómo todos en el Reino Unido, no sólo las tropas, deberían estar listos para un conflicto con Rusia”.

Posteriormente se asegura que la declaración provocó un “pánico generalizado” en la prensa de Reino Unido.

Pero en el video no se menciona ni el nombre del comandante que supuestamente publicó el ensayo, ni el de la revista. AP tampoco encontró evidencia del pánico generalizado que supuestamente se reportó en los medios a raíz de las supuestas afirmaciones.

Tras la invasión rusa el 24 de febrero la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la cual el Reino Unido es integrante, ha enviado apoyo a Ucrania con el fin de combatir a las fuerzas rusas.

Líderes de Occidente han condenado las acciones de Rusia contra Ucrania y han impuesto sanciones económicas al país.

— Abril Mulato

PRESIDENTE CHILENO NO HA SIDO ACUSADO DE QUEMAR METRO

LA AFIRMACIÓN: El actual Presidente de Chile, Gabriel Boric, prendió fuego el metro en su país.

VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay evidencia que soporte dicha afirmación. La Cancillería de Chile calificó la información como “absolutamente falsa”.

LOS HECHOS: El pasado 28 de agosto los candidatos presidenciales brasileños Simone Tebet, Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, actual Presidente de Brasil, se enfrentaron en su primer debate en la ciudad Sao Paulo.

Casi al final del encuentro, Bolsonaro señaló que su contrincante, Lula, tiene afinidades políticas con otros líderes de izquierda latinoamericanos y afirmó que aplicaría en Brasil las mismas políticas de dichas naciones.

🇧🇷🇨🇱 El presidente de #Brasil, #JairBolsonaro, insistió en sus críticas al mandatario de #Chile, #GabrielBoric, pese al revuelo causado en el país austral después de que lo acusó de haber provocado incendios en el Metro de Santiago. | Informa @gerardouy. pic.twitter.com/2D1uvuZJ09 — Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) August 31, 2022

El Presidente señaló que Lula apoyó a los venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a Gustavo Petro de Colombia, a Alberto Fernández de Argentina y a Daniel Ortega de Nicaragua. También afirmó que el candidato también había apoyado a Gabriel Boric en Chile y afirmó, sin mostrar evidencia alguna, que “prendía fuego al metro”.

La afirmación hacía referencia a los manifestantes que provocaron incendios en el Metro de Santiago, Chile, durante las protestas contra el alza en las tarifas de los autobuses y el tren subterráneo que tuvieron lugar en 2019.

A raíz de dichas declaraciones usuarios de las redes sociales comenzaron a asegurar falsamente que lo dicho por Bolsonaro era real.

“Bolsonaro tiene toda la razón, Boric fue uno de los artífices del estallido terrorista en el país”, dice una publicación en Twitter. Otra más afirma: “Siempre lo supimos. Gracias Presidente Bolsonaro #BoricQuemoElMetro”.

Pero esto no es real. La Cancillería emitió un comunicado desmintiendo la información y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, calificó la información como absolutamente falsa.

“Como Gobierno nos parece que esas declaraciones son gravísimas y obviamente son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen a través de la desinformación y las noticias falsas”, dijo Urrejola.

AP no encontró evidencia de que hasta el 29 de agosto Boric haya enfrentado alguna acusación por haber quemado o vandalizado el metro de la ciudad de Santiago.

— Abril Mulato.

PRESENTADORA DE TELEMUNDO NO HA FALLECIDO

LA AFIRMACIÓN: Ana María Polo, una reconocida presentadora de la cadena televisiva estadounidense Telemundo, falleció el 12 de agosto.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La conductora no ha muerto y ha aparecido diariamente en su popular programa de televisión “Caso Cerrado” en días recientes.

LOS HECHOS: Publicaciones del 12 de agosto que circulan en Facebook dicen falsamente que la conductora de Telemundo, una de las principales cadenas de habla hispana en Estados Unidos, murió ese día.

“Hoy luto por la pérdida de una gran mujer”, dice un texto en una de las publicaciones que contiene un enlace a una página de Internet con el dominio recetasvirales.top.

¡Hola amigos! Gracias por enviarme sus preguntas. ¡Pendientes! En los próximos días voy a estar respondiéndoles. #HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo pic.twitter.com/JfMFcVqRnl — Ana Maria Polo (@AnaPoloTV) August 16, 2022

Usuarios comentaron en las publicaciones como si la supuesta noticia se tratara de un hecho real.

La publicación despliega una imagen de Polo a un costado de un moño negro y el texto “Acaba de fallecer Ana María Polo”.

Pero no es verdad que la conductora haya fallecido. Polo ha aparecido en su programa televisivo en las últimas ediciones de su programa en la el 23, 24 y 25 de agosto.

También ha difundido publicaciones a través de sus cuentas de Instagram, Facebook el 23, 25 de agosto y en fechas posteriores.

Por ejemplo, en un video que difundió en sus cuentas en esas redes sociales el 23 de agosto, la conductora invitó a sus seguidores a hacerle preguntas para responderles a través de las plataformas.

En el video, Polo respondió preguntas sobre los impactos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el estilo de vida de las personas a nivel global.

En la grabación también habló sobre su experiencia tras contagiarse del coronavirus en unas recientes vacaciones en Costa Rica y acerca de cómo se recuperó.

Amigos, voy a estarles grabando videos dónde contestaré algunas de sus preguntas y también hablaré de temas que me parece importante y compartir con ustedes. Voy a seleccionar entre las preguntas que me dejen aquí abajo. ¡Las espero! 🤓#HeDicho #CasoCerrado #AnaMariaPolo pic.twitter.com/0mm7at6vSO — Ana Maria Polo (@AnaPoloTV) August 1, 2022

Además, al dar click en el enlace de la supuesta noticia de la muerte de Polo, la página redirige a otro sitio con el dominio lacasadelremedio.xyz que despliega consejos para preparar remedios caseros contra enfermedades.

Al momento de la publicación de este artículo Polo no había respondido a una solicitud de AP sobre la versión errónea que circula.