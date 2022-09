Satélites detectan una segunda fuga de gas metano en campo de Pemex: Reuters

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Varios satélites registraron en agosto otra gran fuga de metano en una plataforma marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en medio de la la presión sobre la petrolera para que reduzca estas emisiones, reveló una publicación de Reuters.

De acuerdo con el texto de la periodista Stefanie Eschenbacher, tres satélites captaron imágenes de penachos de metano en los campos Ku-Maloob-Zaap en el Golfo de México durante seis días entre el 5 y 29 de agosto, según Itziar Irakulis-Loitxate, científica de la Universidad Politécnica de Valencia (España).

Satellites recorded another "vast" methane leak at an offshore platform belonging to Mexico's @Pemex in August, even as pressure mounts on the state oil company to reduce these emissions. 🧵 #OOTT pic.twitter.com/Np8xicBSkk

