El músico Jimmy Buffett, autor de “Margaritaville”, fallece a los 76 años

Por Mark Kennedy

Nueva York, 2 de septiembre (AP) — El cantautor Jimmy Buffett, que popularizó el rock suave playero con la canción con sabor del Caribe “Margaritaville” y convirtió esa celebración de la holgazanería en un imperio multimillonario de restaurantes, complejos turísticos y coctéles helados, ha muerto a los 76 años de edad.

El comunicado no indicaba dónde había fallecido Buffett ni la causa de su muerte. La enfermedad lo había obligado a cambiar la fecha de sus conciertos en mayo y Buffett reconoció en las redes sociales que había sido hospitalizado, pero no dio más detalles.

“Margaritaville”, lanzada el 14 de febrero de 1977, adquirió rápidamente vida propia, convirtiéndose en un estado de ánimo para los que “se la pasan bien”, una excusa para una vida de diversión discreta y evasión para los que “se hacen mayores, pero no maduran”.

La canción es el retrato pausado de un holgazán en el porche de su casa, mirando a los turistas tomar el sol mientras empieza a hervir una olla de camarones. El cantante tiene un nuevo tatuaje, una probable resaca y remordimientos por un amor perdido. En algún lugar hay un salero mal colocado.

