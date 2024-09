No importó la Constitución a jueces que iban a frenar la reforma, dice el Presidente

“Nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal. Hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial. Es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros los designen o elijan el Presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elija el pueblo”, afirmó López Obrador.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este lunes que no le importó la Constitución a los jueces que pretendían frenar la reforma al Poder Judicial, ya que, en su desesperación, se atrevieron “a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo” para evitar que la gente elija a juzgadores, magistrados y ministros.

“No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos a los jueces, y en su desesperación, además actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo. Pero además violan la Constitución. Imagínense, el Poder Judicial que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes“, declaró.

“Y esto lo digo porque un Juez, creo que de Chiapas, ordena al Poder Legislativo, un Juez, que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Y otra persona, creo que un Juez. Primero fue un Juez y una Jueza de Morelos dice que no deben en el Poder Legislativo enviar, en caso de que se aprobara la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, locales, porque como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales apruebe”, agregó López Obrador.

“Pero esta Jueza dice: ‘No se envíe a los estados’. O sea, parar o pretenden detener el proceso legislativo y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad del Poder Legislativo discutir, aprobar las leyes, de ningún otro Poder”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.