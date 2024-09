AMLO celebra que EU y Canadá ya no opinen de reforma; ve política de responsabilidad

Ciudad de México, 02 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes la política de “responsabilidad” y “prudencia” de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México, encabezadas por Ken Salazar y Graeme Clark, respectivamente, al limitarse a no emitir más declaraciones respecto a la reforma al Poder Judicial que se podría aprobar esta semana en la Cámara de Diputados.

“Pues no ha habido comunicación, pero no están rotas las relaciones. Creo que el hecho de que ellos ya no estén opinando sobre el tema de la Reforma Judicial en México lo veo como una política de responsabilidad, de prudencia; porque en efecto, no ha pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema y nosotros celebramos eso”, señaló.