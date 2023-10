El Diputado Almaguer revela proyecto para acabar con fideicomisos del Poder Judicial

El documento señala la adición de un segundo párrafo al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Diputado morenista Hamlet García Almaguer dio a conocer esta noche que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cuenta con el proyecto de iniciativa para “extinguir los fideicomisos multimillonarios” del Poder Judicial de la Federación.

A través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, el legislador publicó tres fragmentos del documento que pretende recortar los fideicomisos que están “controlados” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Añadió que los recursos regresarán a la Tesorería de la Federación para disponer de ellos “en beneficio del pueblo” de México.

El documento señala la adición de un segundo párrafo al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán se creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”, señala.

El pasado 1 de septiembre, durante la presentación del Quinto Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por “varias y fundadas razones” propondrá una iniciativa de reforma constitucional “para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”.

“Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a presidentes municipales, hombres y mujeres, a las gobernadoras, a los gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al Presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros”, expuso desde la Ciudad de Campeche.

El Presidente señaló que los impartidores de justicia deben servir a la sociedad y no “operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.

El anuncio de reforma constitucional del Presidente, se dio luego de que recordara cómo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Ministro Luis María Aguilar resolvió en fast track las controversias constitucionales presentadas por los Gobiernos de Chihuahua y Coahuila para impedir la distribución de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP.

López Obrador destacó que se requiere, en la próxima elección, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”, dijo en su mañanera del pasado 9 de mayo.