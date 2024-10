El país que ve Claudia: electromovilidad, tecnología, software, drones, innovación…

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó al asumir las riendas del poder la necesidad de innovar y modernizar al país en cada uno de sus frentes: desde la movilidad, hasta los desarrollos tecnológicos e incluso en la pacificación del territorio, uno de los principales retos que enfrentará desde ahora.

Desde junio, cuando hizo los primeros nombramientos de su Gabinete, dejó claro que priorizará el trabajo científico, una muestra fue el anuncio de la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que sustituirá el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt).

Este 1 de octubre, entre gritos de asistentes al Zócalo que celebraron cada que la Presidenta mencionó compromisos para mejorar la calidad de vida de las mujeres, como garantizar la igualdad salarial, Sheinbaum Pardo dio a conocer las tareas tecnológicas que impulsará su gestión, por ejemplo, el proyecto para producir el “Olinia” —palabra en náhuatl que significa moverse—, un pequeño auto de acceso popular 100 por ciento eléctrico, diseñado por jóvenes mexicanas y mexicanos y ensamblado en el país. De igual forma prometió consolidar el programa espacial mexicano y poner en órbita un satélite propio para ampliar la conectividad de todas las personas; además de dar servicios estratégicos al Gobierno.

En otro punto habló sobre la importancia de que se integre a la cadena de producción de semiconductores, un planteamiento que se da en medio de la oportunidad que ha significado el país la relocalización de empresas desde China y que ven en México una oportunidad para fortalecer distintas industrias de la mano de Estados Unidos.

Desde sus días de campaña, Claudia Sheinbaum ha insistido en la idea de fortalecer el desarrollo científico y tecnológico en México. Y hoy dejó en claro que apostará fuerte por esta rama.

Científica de profesión, Sheinbaum es nieta de abuelos judíos que migraron a México e hija de padres científicos-académicos. Estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de licenciada con una tesis titulada “Estudio Termodinámico de una Estufa de Leña para una Comunidad Rural en México”. Un año más tarde concretó la maestría en ingeniería eléctrica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Finalmente obtuvo el grado de Doctora en Ingeniería de Energía en la UNAM, e hizo una estancia en la Universidad de California, en Estados Unidos.

La Presidenta habló además de poner en marcha la producción de litio con desarrollo tecnológico propio. Se trata de un mineral conocido como “oro blanco” que durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se nacionalizó mediante un decreto.

Gabriela Gutiérrez, una mujer que acudió al Zócalo a escuchar el primer discurso de Sheinbaum Pardo, reconoció la trayectoria de la Presidenta y confió en mejoras tanto en el ámbito cultural como tecnológico.

Este martes, la Presidenta Sheinbaum Pardo anunció además la construcción de una fábrica de software público y un centro de ciberseguridad, e inteligencia artificial con el objetivo de que “las soluciones tecnológicas de todo el gobierno serán hechas en casa y por jóvenes profesionistas mexicanos y mexicanas”. También previó que se producirán drones de bajo costo y alta eficiencia; equipos de telecomunicaciones cifrados; equipos de diagnóstico y monitoreo de enfermedades; y tecnologías para el ahorro de agua y energía.

De igual forma, habló sobre la importancia de implementar la tecnología en otros aspectos de la vida diaria como los trámites gubernamentales. En ese sentido, Claudia Sheinbaum explicó que se facilitará el acceso al pago de impuestos, trámites y servicios mediante un programa de reducción y digitalización de trámites para que desde el celular se pueda realizar todo.

La doctora expuso además que por razones ambientales su Gobierno promoverá normas para que los vehículos que se vendan en México sean cada vez más eficientes, consuman menos gasolina y diésel y se promueva la electromovilidad, esto último se trata de un aspecto ya implementó en el transporte público de la Ciudad de México. En ese sentido, la Presidenta prometió consolidar el Plan Sonora ampliando la generación eléctrica solar, la cadena productiva de litio, de cobre, de semiconductores y de electromovilidad.

Aunque no sólo se trata de Sonora, Sheinbaum adelantó que promoverá un programa de paneles fotovoltaicos en las regiones del norte del país para disminuir lo que pagan las familias por la energía eléctrica en verano y al mismo tiempo reducir los impactos ambientales.

Argelia Rosario, una mujer que escuchó con atención el discurso, consideró que esta serie de compromisos es importante porque a nivel mundial se avanza en materia tecnológica.

El 20 de junio, la académica Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, reconoció que Sheinbaum Pardo, al ser “científica y tecnóloga”, tendría la necesidad “de darle a la ciencia otro carácter”. En esa ocasión, además de hablar de la posibilidad de incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología, dijo que el trabajo científico se hará a la par del de otras secretarías, como la de Medio Ambiente.

En cuanto a la manera en la que integrará la tecnología en el tema de Seguridad, la Presidenta expuso este martes 1 de octubre que hará un sistema nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública que fortalezca la judicialización de los casos; para ello, dijo, enviará al Congreso diversas iniciativas de ley.

En el discurso con el que tomó protesta como Presidenta, la primera en la historia de México, así como frente a Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció las desigualdades históricas de las mujeres, reflejada, por ejemplo, en la falta de oportunidades educativas, por lo que, a la par del anuncio de inversión en proyectos tecnológicos, se comprometió a priorizar el acceso a la educación.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reconoció la deuda histórica con las mujeres al recordar, por ejemplo, las desigualdades que enfrentan las indígenas, quienes se dedican al trabajo del hogar y las bisabuelas de miles de personas en el país que no aprendieron a leer y escribir. Por eso enfatizó: “Llegamos todas”.

“Quiero llorar, estoy muy emocionada, la verdad. Yo estoy aquí honrando, no sólo dándole la bienvenida a nuestra Presidenta, estoy también por mi madre, por todas las mujeres que nos precedieron, por todas las mujeres que me formaron como artista, como ciudadana. Me siento muy emocionada. Pensé que no lo iba a ver”, comentó con la voz entrecortada María, una artista que viajó desde Sinaloa al escuchar, junto a miles de personas el discurso que Sheinbaum Pardo dio desde el Congreso de la Unión al recibir la banda presidencial de Efigenia Martínez, una política conocida por su trayectoria en movimientos de izquierda, y que se transmitió a través de pantallas colocadas en el Zócalo.