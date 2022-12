Se llama Yon de Luisa. Exfuncionario de Televisa. Ha ganado poco y ahora perdió Qatar

Desde que asumió la presidencia de la Femexfut, Yon de Luisa ha acumulado fracasos en todas las categorías de la selecciones nacionales: no se consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, la selección nacional femenil no clasificó al mundial de la especialidad y el cuadro nacional fue eliminado en fase de grupos en Qatar, algo que no sucedía desde 1978 y que acabó con siete mundiales consecutivos pasando al cuarto partido. No obstante, ha arrojado buenos números en el plano económico.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– “Yon de Luisa es el vínculo con la FIFA por el Mundial de 2026. Yon de Luisa ha dado unas cuentas muy buenas por la parte económica […] No veo que nadie esté presionando la salida, porque el dinero manda y la selección mexicana está generando más que nunca, más que siempre y ese es el parámetro para los directivos. Yo creo que Yon de Luisa va a seguir”.

El pronóstico lo hizo hace una semana el comentarista deportivo Javier Alarcón en entrevista con la periodista Beatriz Pereyra durante el programa Sostiene Pereyra que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire. La profecía se cumplió al pie de la letra. Pese al fracaso de la selección mexicana en Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) fue ratificado por los dueños de clubes —los verdaderos jeques del balompié nacional— por otros cuatro años más.

“No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia”, dijo ayer De Luisa, quien aunque reconoció el fracaso de la Selección Mundial mayor al no pasar al cuarto partido, descartó poner sobre la mesa su salida al frente del balompié mexicano.

Al igual que previó Alarcón en semanas anteriores, otros analistas deportivos han destacado que su continuidad se debe al papel que Yon de Luisa tuvo como director de la Candidatura Mundialista del 2026 por México, que involucra sede tripartita junto a Estados Unidos y Canadá, y su cercanía con Grupo Televisa, uno de los principales corporativos en la toma de decisiones del futbol mexicano, una injerencia que él ha negado.

Yon de Luisa ha tenido una relación con este grupo empresarial: fue vicepresidente operativo de las Águilas del América, presidente operativo del club, director del Comité de Futbol Grupo Televisa y Vicepresidente de Eventos Especiales y Deportivos de Grupo Televisa. Antes de desempeñarse en el ámbito deportivo, trabajó también para Banamex y fue gerente general del sector financiero de la Bolsa de Valores de la Ciudad de México.

Es decir conoce el manejo de las finanzas y ese ha sido su fuerte aún por encima de lo deportivo. En marzo de 2021, dijo que pese a la pandemia por COVID-19 en 2020, las finanzas habían mejorado:

“Afortunadamente los efectos que sufrimos durante el 2020 gracias a que tenemos un ciclo mundialista de cuatro años, gran parte de estos efectos, por los ahorros y recuperar parte de los partidos, vamos a poder recuperar en 2021 y 2022 esa reducción que tuvimos en el 2020”, dijo en ese entonces al anunciar la incorporación de Banorte como patrocinador oficial de la Selección Mexicana, por los próximos dos ciclos mundialistas.

Lo cierto es que desde que asumió la presidencia de la Femexfut ha acumulado fracasos en lo deportivo en todas las categorías de la selecciones nacionales: no se consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, la selección nacional femenil no clasificó al mundial de la especialidad y el cuadro nacional fue eliminado en fase de grupos en Qatar, algo que no sucedía desde 1978 y que acabó con siete mundiales consecutivos pasando al cuarto partido.

A pesar de todos los fracasos en diferentes categorías de selecciones nacionales, el directivo aseguró en la conferencia de prensa que durante su gestión también ha habido logros deportivos, como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, así como las finales alcanzadas de Copa Oro y Nations League, las cuales se perdieron.

“Durante estos cuatro años se ha tratado de tener una federación mucho más robusta. Se debió haber dado antes esta reestructura, sí. Hubo cosas positivas, llegó la medalla de bronce, llegamos a dos finales en Copa Oro y en Nations League”.

De acuerdo con De Luisa, en los próximos 60 días se hará un análisis sobre en los últimos cuatro años y serán los dueños de los clubes en México los que tomen la decisión de si continúa al frente de la Femexfut o es relevado de su cargo.

CRITICAN A DE LUISA POR NO RENUNCIAR

Tras la eliminación de Qatar 2022, el primero en aceptar el fracaso y presentar su renuncia inmediata fue Gerardo Martino, señalado como uno de los grandes responsables de la debacle del cuadro tricolor.

“El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido (ante Arabia Saudita) y no hay nada para hacer”, dijo el argentino en conferencia de prensa al término del partido ante Arabia.

El técnico asumió la responsabilidad de la eliminación y aceptó que México fracasó en este mundial. “Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo”, sentenció.

La segunda persona que se esperaba presentara su renuncia luego de la eliminación era Yon de Luisa, el directivo que defendió a capa y espada la gestión de “El Tata” al frente de la selección, pero esto no sucedió. El presidente de la Femexfut se presentó un día después ante los medios de comunicación y aseguró que la eliminación de México fue por la falta de un gol.

“Conseguimos el tercer gol anoche. Estábamos a un solo gol, es un fracaso”

Previo al arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Yon de Luisa afirmó en entrevista con El País que la elección de Martino como técnico de México había sido la mejor decisión pues su experiencia, dijo, lo convertían en la mejor opción.

“La experiencia del señor Martino, tanto en selecciones nacionales como en clubes, su manejo de vestidor, su capacidad para dirigir, para generar un buen trabajo en conjunto… La unión de esas diferentes variables hacía que fuera el mejor candidato. Estamos convencidos de que fue la mejor elección”, dijo el directivo en octubre de este año al diario español.

Además, en dicha charla el directivo afirmó que para México jugar el cuarto partido en una Copa del Mundo, ronda que se había alcanzado en los últimos siete mundiales de manera consecutiva, “ya es un éxito”.

“Si el día mañana nos toca jugar contra Francia o Dinamarca el cuarto partido y el resultado es bueno o no, con nada más jugar ese partido, para mí ya es un éxito”, dijo.

Luego del fracaso de la selección nacional, diversas figuras del ámbito deportivo, especialistas y periodistas criticaron la gestión de Yon de Luisa y coincidieron en que el directivo debería renunciar a su cargo por iniciativa propia.

“El que sí tiene que mandar su renuncia por adelantado es Yon de Luisa y con carácter de irrevocable, más allá de que te ratifiquen tienes que tener un poco de vergüenza. En tu gestión fuera de Juegos Olímpicos, fuera del mundial femenino. Ya nada más por decencia”, indicó el periodista David Faitelson durante su participación en el programa Futbol Picante de la cadena ESPN.

En tanto, la periodista Denise Maerker de Televisa, lanzó una dura crítica tras el fracaso del Tri en su programa En Punto en donde afirmó que lo ocurrido el pasado 30 de noviembre en Qatar representa el fracaso más grande de la selección en los últimos años.

“No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico que no supo manejar a un grupo que tenía para más o que con cambiar al Presidente de la Federación se va a resolver, este es el fracaso más grande que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años […] Los especialistas lo anticipaban, íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo, de detenerlo, de pondérale un remedio al desastre”.

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó su molestia a través de Twitter luego de que la Selección Mexicana de Futbol quedara fuera del Mundial de Qatar 2022.

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, el Canciller calificó de mediocre al equipo que participó en Qatar y señaló que los verdaderos representantes son los campeones del 2011, en el Mundial Sub-17, subiendo una foto del equipo a sus redes sociales.

“Hoy vi una Selección sin capacidad de representarnos. Los campeones del mundo en 2011 nos representan. A veces se olvida y la mediocridad se extiende, pero podemos lograrlo en 2026 si nos decidimos desde hoy a ser así, sin concesiones, como en aquella ocasión imborrable”, dijo Ebrard.

A través de redes sociales analistas, exfutbolistas, comentaristas y periodistas han coincidido en que el balompié nacional debe sufrir una reestructura inmediata en todos sus niveles, promover el desarrollo de nuevos talentos, eliminar el actual sistema de competencia que promueve la mediocridad y anteponer el interés deportivo antes que el económico.

A menos que algo raro suceda, será en enero cuando los dueños de los clubes de futbol en México decidan si Yon de Luisa continuará al frente de la Femexfut, luego de que hace tan solo unos días se anunciara que el directivo había sido ratificado en su cargo por cuatro años más.

