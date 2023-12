Mariana dice que PRIAN ofreció dinero y puestos. “Parásitos”, se van en 2024, dice

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, aseguró en su cuenta personal de Instagram que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que controlan el Congreso de Nuevo León, buscaron negociar la imposición de un Gobernador interino a cambio de dinero y cargos, en un día donde la entidad amaneció con dos posibles gobernadores y una crisis de Gobierno.

“Chavacana, hoy entraba en vigor la licencia de Samuel para contender a la Presidencia de la república, sin embargo, en Nuevo León tenemos un congreso corrupto, vendido y lleno de gente del PRIAN…”, respondió Rodríguez Cantú a ciudadanos que preguntaban qué estaba sucediendo en Nuevo León.

“Quisieron negociar los del PRIAN con el estado para así asignar a Javier Navarro con dinero, con posiciones de la fiscalía etc… pero si Samuel lo hacía sería solo ser incongruente con lo que hemos combatido en estos dos años”, acusó la influencer.

De acuerdo con Rodríguez Cantú, “el PRIAN tembló con estos 9 días de precampaña en donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que me duele decirlo pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marko Cortés”.

“Nuestro amor por Nuevo León y compromiso va más allá de una candidatura y no había manera de que pusiéramos el estado en manos de lo que tanto nos ha tocado sacar y combatir. (…) Así que frente en alto… ya vendrán más oportunidades… y tenemos un gran reto en NL en el 2024 de sacar a TODA la vieja política del estado porque estos diputados del Congreso local no son más que parásitos en ta política mexicana”, concluyó.

SAMUEL REGRESA A GUBERNATURA Y ABANDONA 2024

Samuel García Sepúlveda hizo oficial que no continuará con sus aspiraciones de participar en la contienda presidencial en 2024 abanderando a Movimiento Ciudadano (MC) y reiteró su regreso al cargo de Gobernador constitucional de Nuevo León.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, se lee en el acuerdo difundido por él mismo este sábado.