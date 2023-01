No se ha concluido que la Ministra Esquivel fue víctima de plagio: Fiscalía-CdMx

La Fiscalía también explicó que, dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de acción penal por la denuncia de plagio de Yasmín Esquivel.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana, a cargo de Ernestina Godoy, aclaró esta mañana que no ha concluido que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa fuera víctima de plagio y denunció que fue falsificado un comunicado que es el que circula entre medios y periodistas.

En ese sentido, la dependencia dijo desconocer dicho documento, donde se hace referencia de supuestas conclusiones a nombre de la institución de justicia.

“Esta Fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio”, aclaró en un mensaje publicado en sus redes sociales.

5. En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce el documento, de tipo comunicado, que circula por diferentes medios y redes sociales, donde se hace referencia, a nombre de esta institución, de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia.

En dicho mensaje, explicó que en días pasados la Ministra acudió a las instalaciones de la Fiscalía, donde presentó una denuncia por las acusaciones en su contra, por lo que se dio inicio a una carpeta de investigación y se llevaron a cabo varias diligencias.

Asimismo, mencionó que recibió documentos que la denunciante exhibió y se encuentra en la espera “de otras que la quejosa refirió que presentaría posteriormente”.

Sin embargo, la Fiscalía informó que, “dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de acción penal” por la denuncia de plagio de Yasmín Esquivel.

1. Como lo mandata la Constitución, el representante social inició una carpeta de investigación al recibir su querella y ha llevado a cabo diversas diligencias al respecto.

Yasmín Esquivel se encuentra envuelta en una polémica luego de que hace unas semanas se revelara el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la Ministra, quien aspiraba a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No osbtante, la Ministra Yasmín Esquivel ha reiterado el lunes ser la autora de dicho trabajo que se presentó en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la que obtuvo la Licenciatura en Derecho.

“Hoy, con plena tranquilidad, y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presente para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría”, insistió la Ministra ante el pleno de la Corte.

🚨#ÚLTIMAHORA | "La tesis profesional que presente para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría" Esta fue la participación de la ministra Yasmín Esquivel antes de la votación para presidencia de la SCJN

Minutos antes de la votación donde se eligió a Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN, misma en la que se mantuvo como candidata, la Ministra Esquivel acusó que los poderes fácticos manipularon la información y armaron una campaña en su contra para influir en el proceso.

“Aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas a las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos, hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta SCJN”.

“Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor que realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución”, señaló al pedir el uso de la palabra al Ministro decano Luis María Aguilar Morales.

Al aclarar que se aportó elementos contundentes ante la UNAM y la Fiscalía General de Justicia para aclarar la acusación de un supuesto plagio, manifestó que como ministros, deben ser abiertos a las críticas respecto a la función que realizan “como un desafío para explicar” su actuar.

Por ello, pidió a la Corte “abordar unidos los cuestionamientos hacia ellos, hacia el pleno y hacia el Poder Judicial de la Federación: “Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Por eso actué con rapidez, a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación”.

Además, insistió en que ya presentó y demostró ante las autoridades universitarias que su trabajo de investigación es el original al sostener que eligió el tema cuando era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y empleada “de confianza” en el servicio público”.

Durante la primera ronda de votación para elegir a la o el Ministro Presidente, Esquivel Mossa obtuvo dos votos; pero en la segunda ronda quedó fuera de la contienda al recibir sólo un voto que la alejó de su sueño de ser la primera mujer en presidir la SCJN.

Día histórico, el pleno de la @SCJN eligió a la primera mujer, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para presidir la @SCJN. Estoy segura que hará una gran labor. Le deseo todo el éxito por un México de Justicia para todas y todos. Felicidades Ministra Presidenta.

En una tercera ronda de votación este lunes al mediodía, luego de que los 11 ministros del pleno no alcanzaran consenso en las primeras dos votaciones, la ahora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández se impuso por seis votos contra cinco al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

SÍ ES PLAGIO, DICE UNAM

Alrededor de las 15:00 horas del sábado 31 de diciembre, se dieron a conocer las primeras determinaciones de la UNAM en las que revelaron que la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel no sería la original, como ella argumenta, sino aquella que fue sustentada en 1986, por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Por medio de un comunicado emitido la tarde del sábado pasado, la Máxima Casa de Estudios precisó que resulta evidente la existencia de plagio, “con base en el alto nivel de coincidencias”, el cual es superior al 90 por ciento. El documento, fechado al último día de 2022, está firmado por el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Los argumentos presentados por la UNAM se dieron luego de que la Rectoría de la misma recibiera de la Dirección de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, la minuta y comunicado del Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad académica, “con relación al presunto plagio de la tesis profesional que involucra a una exalumna que presentó su examen profesional en 1987. Asimismo, se tuvo conocimiento de su pronunciamiento público, emitido el 30 de diciembre”.

“La revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la Universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986”, se lee en el segundo punto del desplegado de la UNAM.

Aún cuando la UNAM reconoció que unas horas antes de iniciar su reunión, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en 1986, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987 –como había dado a conocer la Ministra–, la UNAM consideró que “es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas”.

“Ante estos hechos contradictorios y sin tener la certeza de la dimensión del plagio expresado en el testimonio del exalumno de la tesis de 1986, resulta evidente que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas”, detalló en el punto cuatro del desplegado y confirmó que, de acuerdo con el comunicado del Comité de la FES Aragón, “una vez retomadas las actividades académico-administrativas, convocará a una próxima sesión para continuar con su trabajo, allegándose de las opiniones técnicas que requiera, así como para analizar la actuación de la Directora de ambas tesis, en estricto apego a la normatividad universitaria”.

Respecto al pronunciamiento que hizo un día antes la Ministra Esquivel, en el que aseguró que su trabajo de tesis para titulación de Licenciatura fue modificado recientemente (el 22 de diciembre de 2022), la Institución comentó que en la década de 1980, la UNAM microfilmaba las tesis presentadas y que hasta el año 2000 se inició la digitalización de las tesis microfilmadas para convertirlas en archivos PDF, por lo que al comparar los PDF de las tesis en cuestión “se observó la ausencia de ocho páginas en el archivo del trabajo” de Yasmín Esquivel.

“Por lo tanto, hubo necesidad de retomar el microfilm para escanear las páginas faltantes y completar el PDF en el repositorio de TESIUNAM. Todo lo anterior está a disposición de los peritos mencionados por la exalumna”, recalcó.

Finalmente, la Universidad señaló que llevará a cabo un “conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como éstos”, entre las que se podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención, “utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades”.