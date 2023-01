Que no quede nada pendiente en el caso de plagio de la Ministra Yasmín Esquivel: AMLO

En su rueda de prensa, el mandatario volvió a defender a Yasmín Esquivel, quien anteriormente fue su propuesta para ser Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aseverar que el caso salió a la luz a tan sólo unos días de que llevara a cabo la votación para elegir a la o el Ministro presidente del máximo tribunal.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta mañana que el caso de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada del supuesto plagio de su tesis de titulación de Licenciatura, no debe quedar pendiente, por lo que dijo que todo tiene que ser investigado.

Durante su conferencia de prensa diaria, el mandatario fue cuestionado sobre el tema, aunque él reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de resolver el caso. “Nosotros ya hemos fijado nuestra postura sobre eso, y corresponde a la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México], y luego a las instancias que se consideren”.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal volvió a defender a la Ministra al aseverar que el caso salió a la luz a tan sólo unos días de que llevara a cabo la primera ronda de votación para elegir a la o el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Primero que se resuelva. O sea, a mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta porque es politiquería. Por lo general los que acusan no tienen autoridad moral”, comentó.

Y agregó: “Dicen: ‘¡Plagio!’. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio; los problemas de México son por robo. Y todos los que dicen ‘plagio’, o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos, o ante la corrupción, nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas, pero también vivimos en una democracia y somos libres”.

Cuestionado sobre si el plagio no es corrupción, el Presidente López Obrador respondió que “sí” y que además “es deshonestidad”. “Pero a lo que voy es que el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo”.

Yasmín Esquivel se encuentra envuelta en una polémica luego de que hace unas semanas se revelara el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la Ministra, quien aspiraba a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No obstante, la Ministra Yasmín Esquivel reiteró el lunes ser la autora de dicho trabajo que se presentó en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el que obtuvo la licenciatura en Derecho.

🚨#ÚLTIMAHORA | “La tesis profesional que presente para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría” Esta fue la participación de la ministra Yasmín Esquivel antes de la votación para presidencia de la SCJN pic.twitter.com/jiWEwiblMd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 2, 2023

“Hoy, con plena tranquilidad, y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría”, insistió la Ministra ante el pleno de la Corte.

Minutos antes de la votación donde se eligió a Norma Lucía Piña como presidenta de la SCJN, misma en la que se mantuvo como candidata, la Ministra Esquivel acusó que los poderes fácticos manipularon la información y armaron una campaña en su contra para influir en el proceso.

“Aclarar los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas a las que han llegado algunos periodistas. Tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos, hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de esta SCJN”.

“Esas injerencias constituyen un atentado contra la independencia, independencia constitucional de la labor que realizamos las juezas y jueces, así como la propia Corte como institución”, señaló al pedir el uso de la palabra al Ministro decano Luis María Aguilar Morales.

“¿plagio? Ojalá los problemas de México fueron por plagio” Así minimiza AMLO el supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel e insiste en que es una guerra en contra de su gobierno pic.twitter.com/8dYNaqZPEu — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 3, 2023

Al aclarar que se aportaron elementos contundentes ante la UNAM y la Fiscalía General de Justicia para aclarar la acusación de un supuesto plagio, manifestó que como ministros, deben ser abiertos a las críticas respecto a la función que realizan “como un desafío para explicar” su actuar.

Por ello, pidió a la Corte abordar unidos los cuestionamientos hacia ellos, hacia el pleno y hacia el Poder Judicial de la Federación: “Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello. Por eso actué con rapidez, a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación”.

Además, insistió en que ya presentó y demostró ante las autoridades universitarias que su trabajo de investigación es el original al sostener que eligió el tema cuando era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y empleada “de confianza” en el servicio público.

Durante la primera ronda de votación para elegir a la o el Ministro presidente, Esquivel Mossa obtuvo dos votos; pero en la segunda ronda quedó fuera de la contienda al recibir sólo un voto que la alejó de su sueño de ser la primera mujer en presidir la SCJN.

En una tercera ronda de votación este lunes al mediodía, luego de que los 11 ministros del pleno no alcanzaran consenso en las primeras dos votaciones, la ahora Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández se impuso por seis votos contra cinco al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Días antes, la UNAM dio a conocer sus primeras determinaciones sobre el caso, en las que se adelantó que la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel no sería la original, como ella argumenta, sino aquella que fue sustentada en 1986, por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Por medio de un comunicado emitido la tarde del sábado pasado, la máxima casa de estudios precisó que resulta evidente la existencia de plagio, “con base en el alto nivel de coincidencias”, el cual es superior al 90 por ciento. El documento, fechado al último día de 2022, está firmado por el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.