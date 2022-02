AMLO es recibido con mariachi y abrazos en Hidalgo. Abuchean a Omar Fayad

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido a su llegada a Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, con música, pancartas, banderas, regalos y abrazos cuando se dirigía a inaugurar una sucursal del Banco de Bienestar este jueves.

El mandatario federal, sin cubrebocas y recién recuperado de COVID-19, saludó a sus simpatizantes con apretones de mano y firmó autógrafos mientras que la ciudadanía cantaba “Es un honor estar con Obrador”.

Los habitantes solicitaron al Presidente apoyar en la construcción de una carretera, una preparatoria, una firma en su nuevo libro A la mitad del camino, entre otras peticiones.

En cambio, el Gobernador hidalguense, Omar Fayad Meneses, fue abucheado en más de una ocasión mientras transitaba por la vía delimitada por vallas en las que se replegaba la gente.

En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador dio a conocer que el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será construido en el terreno donde se estaba edificando la fallida refinería de Tula, en Hidalgo.

“En la refinería frustrada de Tula, no se construyó porque no era esa la idea, se compró el terreno, se hizo una barda, se ejerció un presupuesto, ahora estamos estableciendo comunicación con el Gobierno de Hidalgo, porque queremos que esté un Hospital del IMSS-Bienestar no sólo para derechohabientes, sino también para población abierta”, señaló el Presidente en la “mañanera” desde Hidalgo.