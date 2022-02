Terreno de refinería de Tula se usará para hospital de IMSS Bienestar, anuncia AMLO

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será construido en el terreno donde se estaba edificando la fallida refinería de Tula, en Hidalgo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario resaltó que el servicio médico estará disponible para derechohabientes del IMSS, pero también para la población abierta mediante el IMSS Bienestar.

“En la refinería frustrada de Tula, no se construyó porque no era esa la idea, se compró el terreno, se hizo una barda, se ejerció un presupuesto, ahora estamos estableciendo comunicación con el Gobierno de Hidalgo, porque queremos que esté un Hospital del IMSS-Bienestar no sólo para derechohabientes, sino también para población abierta”, señaló el Presidente en la “mañanera” desde Hidalgo.