Taylor Swift llegará a tiempo al Super Bowl, pero le critican alta emisión de carbono

TOKIO (AP) — Taylor Swift, que está realizando conciertos en Japón hasta el 10 de febrero, llegará a tiempo para ver a su pareja, el jugador estelar Travis Kelce, jugar en el Super Bowl, el juego de campeonato de la NFL.

Para asegurarse de que todos sus fans están enterados, la embajada de Japón en Washington ha enviado un mensaje por X:

Swift mantiene una relación con Kelce, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, que ha tenido gran difusión pública. Los campeones de la AFC enfrentan a los 49ers de San Francisco, campeones de la NFC, el 11 de febrero.

🇯🇵 Statement from the Embassy of Japan on Taylor Swift’s Reported Travel from Japan to the United States ✈️🏈 Are you ready for it? pic.twitter.com/wFKadehTJk

— Japan Embassy DC🌸 (@JapanEmbDC) February 2, 2024