Delegación de Ucrania ya viaja a Bielorrusia para las nuevas negociaciones con Rusia

Kiev/Moscú, 3 de marzo (EFE).- La delegación ucraniana que va a negociar con Rusia un posible arreglo al conflicto entre ambos países en la región bielorrusa de Brest ya está de camino al punto de la reunión, informó Mijail Podoliak, asesor del Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En la delegación ucraniana participan parlamentarios, funcionarios y representantes de la oficina del Presidente Zelenski.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022