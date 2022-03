Ucrania y Rusia comienzan segunda ronda de negociaciones en el octavo día de guerra

Moscú, 3 de marzo (EFE).- La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre la invasión rusa ha comenzado este jueves en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca, informó la agencia bielorrusa BELTA.

La agencia publica una foto con las delegaciones dándose la mano y al fondo las banderas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

Myjailo Podoliak, asesor de la oficina del Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que su delegación comenzó a negociar con los representantes rusos.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022