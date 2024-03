El Santo y Pedro Infante aparecen en el mural “Época de Oro” en el metro San Lázaro

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- En el Sistema de Transporte Colectivo Metro es posible encontrar espacios para el arte, uno de ellos es el mural que se encuentra en el metro Auditorio (antes de los torniquetes de salida dirección Barranca del Muerto) en el que se pueden observar a figuras del rock como Kurt Cobain, Jimi Hendrix y Slash, su autor es el artista plástico Jorge Flores Manjarrez. Ahora, inaugura un mural más en el Metro, esta vez es la estación San Lázaro, sin embargo, en esta ocasión el tema central es el cine mexicano.

“Época de Oro” rinde homenaje a las grandes figuras del séptimo arte mexicano por lo que incluye a El Santo, María Félix, Jorge Negrete y Dolores del Río, entre otros, figuras del cine mexicano, quienes forman parte ya de la cultura del país y tuvieron su esplendor aproximadamente de los años 30 hasta los 50, casi 60.

“Tenemos años ya viéndolos una y mil veces en la televisión, son parte de nosotros también, Pedro Infante, Dolores del Río, las películas del ‘Indio’ Fernández, la fotografía de Figueroa, las películas de Gavaldón, las películas de los cómicos como TinTan, el ‘Pachuco’, como Cantinflas que ahora ya se han vuelto como sketch para aquellos que hacen TikTok”, señaló Jorge Flores Manjarrez en entrevista a SinEmbargo.

Para el artista, las nuevas generaciones conocen a varias de estas personalidades como Cantinflas, TinTan y Pedro Infante, ya que en las redes sociales se les presentan las historias de sus vidas y datos curiosos, por lo que para él el cine mexicano del siglo XXI no está abandonado y en este mural recrea a algunas figuras famosas con un estilo caricaturesco.

“Yo siempre he dicho que la caricatura en muy inconsciente, no inconsciente mal plan, si no en plano más psicológico, en el plano en el que cuando alguien conoce a una persona, lo primero que hace es hacer una caricatura, pero no significa ridiculizarla, si no que la mente te bosqueja los signos más importantes, como la personalidad de la persona, los ojos grandes bonitos, la nariz respingada, todos esos tipos de detalles te los acerca y te hace un close up el inconsciente, así es la caricatura pero es como el funámbulo, tienes que andar por la cuerda floja para que no se vaya, ni muy exagerado y caiga en el no parecido, ni muy fotografía para que caiga en el aburrimiento, si no que tiene que ser intermedio y de alto impacto, así es más o menos cómo manejo los personajes”, destacó.