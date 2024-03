Claudia acusa visión “calderonista” de opositores; busca romper cadenas de corrupción

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República por Morena y partidos aliados, visitó este domingo Jalisco como parte de su tercer día de campaña, donde dará a conocer sus propuestas políticas.

Desde tierras tapatías, entidad gobernada por Movimiento Ciudadano (MC), la representante de la izquierda busca ganar preferencias en una de las ciudades más grandes del país, en la que nunca ha podido gobernar Morena.

En su gira por Jalisco, la exmandataria capitalina acusó a la oposición de tener visión “calderonista” en materia de seguridad; es decir, de guerra y autoritarismo, motivo por el que la aspirante morenista resaltó que su proyecto para combatir la violencia va dirigido a atender las causas.

“¿Qué proponen en la oposición? Regresar a la época de Calderón, de la guerra contra el narco. Lo he dicho varias veces: ellos pretenden la guerra como solución, la violencia resolverla con la violencia (…) No se trata de guerra, no se trata de autoritarismos, esa es una visión ‘calderonista’, una visión de la corrupción. Se trata de una visión de construcción de la paz y la construcción de la paz tiene que ver con atención de las causas y con justicia social”, expuso.