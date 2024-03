Miles colman el Zócalo, símbolo de la izquierda, para atender propuestas de Sheinbaum

Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la izquierda, arrancará su campaña presidencial este 1 de marzo desde el Zócalo capitalino, uno de los lugares simbólicos del movimiento que encabeza y que germinaron varios militantes como el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Miles de personas han llegado desde las primeras horas de este viernes, provenientes de diversos puntos del país, para reunirse en la Plaza de la Constitución, donde la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México presentará los 100 puntos de su proyecto de Gobierno, tal y como lo hizo el Presidente López Obrador hace casi seis años, cuando contendió por tercera ocasión por la Presidencia de la República.

Claudia Sheinbaum, quien toma la bandera de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), adelantó que después de la Ciudad de México, irá a Ciudad Juárez, Chihuahua; a Ciudad Guzmán y Guadalajara, en Jalisco, y posteriormente a Tula, Hidalgo. Expuso que será el lunes cuando presente su propuesta de estrategia de seguridad.

“Eso es lo que he estado trabajando y es lo que me tiene muy animada, porque ya no sólo es el debate de los proyectos de nación, con lo que sabemos que representan, sino qué vamos a hacer cuando lleguemos y eso obviamente anima”, comentó Sheinbaum en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.