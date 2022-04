Estelle Harris, actriz de Seinfeld y Toy Story, fallece a los 93 años

Después de que terminara la serie de nueve temporadas de Seinfeld en 1998, Harris continuó apareciendo en el escenario y la pantalla.

NUEVA YORK, 3 de marzo (AP) — Estelle Harris, quien saltó a la historia de la televisión como la madre de George Costanza en Seinfeld y prestó su voz a la Sra. Cara de Papa en la franquicia Toy Story, falleció. Ella tenía 93.

Como la matrona de clase media Estelle Costanza, Harris puso un sello memorable en su papel recurrente en la exitosa comedia de situación de la década de 1990. Con su voz aguda y su actitud humorísticamente autoritaria, era un arquetipo de la indignación maternal.

Intercambiando insultos y absurdos con su esposo en la pantalla, interpretado por Jerry Stiller , Harris ayudó a crear una pareja de padres que dejaría incluso a un psiquiatra sin poder hacer nada más que esperar que se mudaran a Florida, ya que su hijo, interpretado por Jason Alexander, infructuosamente los animó a hacer.

El agente de Harris, Michael Eisenstadt, confirmó la muerte de la actriz en Palm Desert, California, el sábado por la noche.

Los espectadores de todos los orígenes le decían que era como sus propias madres, decía Harris a menudo.

“Ella es la madre que todos aman, aunque sea un dolor de cabeza”, le dijo al Pittsburgh Post-Gazette en 1998.

El papel que definió su carrera llegó después de décadas en el escenario y la pantalla. Nacida el 22 de abril de 1928 en la ciudad de Nueva York, Harris creció en la ciudad y más tarde en Tarentum, Pensilvania, un suburbio de Pittsburgh, donde su padre era dueño de una tienda de golosinas. Comenzó a aprovechar su talento para la comedia en producciones de la escuela secundaria donde se dio cuenta de que “podría hacer que la audiencia se pusiera histérica”, como le dijo a la revista People en 1995.

Después de que terminara la serie de nueve temporadas de Seinfeld en 1998, Harris continuó apareciendo en el escenario y la pantalla. Prestó su voz a la Sra. Potato Head en el éxito de taquilla animado de 1999 Toy Story 2 e interpretó al personaje recurrente Muriel en la popular comedia de situación de Disney Channel The Suite Life of Zack & Cody, entre otros papeles.

Dejó de dedicarse al mundo del espectáculo cuando se casó a principios de la década de 1950, pero volvió a actuar en grupos de aficionados, cenas de teatro y comerciales a medida que crecían sus tres hijos (“Tuve que dejar los pañales y los biberones y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla”. Gente). Eventualmente, comenzó a aparecer como invitada en programas de televisión, incluida la comedia legal Night Court, y en películas como la epopeya de pandillas de 1984 del director Sergio Leone Once Upon a Time in America.

Su debut en Seinfeld se produjo en uno de los episodios más célebres del programa: The Contest de 1992, ganador del premio Emmy, en el que los cuatro personajes centrales se desafían mutuamente a abstenerse de hacer lo que ingeniosamente se describe solo como “eso”.

Harris continuaría apareciendo en docenas de episodios más del “programa sobre nada”. Ella se enfureció por la paella desairada, chilló sobre el pañuelo de George en la cama de los padres y dispuso el despliegue para las vacaciones idiosincrásicas del marido de la pantalla Frank, Festivus.

“Estelle es una artista nata”, dijo Stiller a The Record del condado de Bergen, Nueva Jersey, en 1998. “Simplemente sigo lo que tengo y ella me responde de la misma manera”.

Aún así, Harris vio un trasfondo de simpatía en su personaje, a menudo diciendo que Estelle estaba furiosa por la frustración de su compañero torpe y el holgazán intrigante de un hijo.

Los espectadores, le dijo a un entrevistador en 1998, “solo mírenla como divertida, linda y bocazas. Pero no es así como la interpreto. La interpreto con miseria debajo”.

Le sobreviven sus tres hijos, tres nietos y un bisnieto.