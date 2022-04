VIDEO: Pese a obstáculos, todo está listo para la Revocación de Mandato, dice el INE

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Ya está listo todo lo necesario para el desarrollo de la Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, aseguró Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordó el trabajo desarrollado por el INE desde hace 9 meses, cuando la institución emitió la primera versión de los lineamientos para realizar la Revocación de Mandato que pondrá en juicio la permanencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Su trabajo fue conformado inicialmente por la recolección y validación de las firmas hechas por las y los ciudadanos que solicitaran el ejercicio democrático conforme a lo establecido por la Constitución.

Asimismo, destacó la labor del INE por el desarrollo de los materiales necesarios para la realización de la Revocación, como la papeleta con la pregunta, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El titular del Instituto destacó que más de 280 mil personas fueron designadas y capacitadas para fungir como funcionarios en las 57 mil 517 casillas que el INE instalará para el próximo 10 de abril.

Además, el INE igualmente aprobó más de dos mil 400 solicitudes para personas interesadas en ser observadores electorales, incluyendo 52 extranjeros que buscan presenciar “este inédito ejercicio de democracia participativa”.

CONTEO DE VOTOS

De igual manera, Lorenzo Córdova destacó que para el próximo 10 de abril habrá un sistema de conteo rápido con una muestra de mil 800 casillas para así conocer “con una estimación muy confiable” los resultados preliminares de la consulta realizada, los cuales se sabrán en la misma noche de la ejecución del ejercicio democrático.

Finalmente, el Consejero presidente resaltó el esfuerzo que el INE ha realizado para que la Revocación de Mandato fuera conocida por la ciudadanía y para promover su participación libre e informada, a pesar de los reiterados intentos de actores políticos por “entorpecer y obstaculizar” la realización de la consulta ciudadana.

“Como es público y notorio, el INE ha hecho un esfuerzo institucional extraordinario para que este ejercicio sea conocido por la ciudadanía y para promover en consecuencia su participación libre e informada; ello a pesar de los reiterados intentos de algunos actores políticos por entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo de este inédito ejercicio al negarle al INE los recursos necesarios la impugnar una y otra vez todas las decisiones importantes que se han tomado y además violando de forma reiterada las reglas que ellos mismos establecieron en la Constitución”.

La Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del Presidente López Obrador como un ejercicio de democracia popular, pero duramente criticada por la oposición por utilizarla como un intento de “ratificación” y no una Revocación de Mandato.

Tanto la oposición como los especialistas mexicanos consideran que López Obrador propuso la Revocación de Mandato para estar en campaña permanente y así seguir movilizando a sus bases.

A pesar de que el propio Lorenzo Córdova estableció el parámetro para marcar el 40 por ciento necesario para que el proceso sea vinculante, el Presidente López Obrador declaró que, si el resultado favorece al resultado de que no continúe su cargo en la Presidencia a pesar de que no se cumpla el 40 por ciento, él acatará el resultado de la consulta.

“Yo estoy planteando además, y es mi compromiso, la convicción de que aunque no se llegue al 40 por ciento si pierdo, me voy”, dijo López Obrador, quien ha acusado al INE de no querer hacer promoción de la consulta, calificada por el organismo como un “inédito ejercicio de democracia participativa”.