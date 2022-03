Revocación de Mandato va muy bien “pese a las trabas de actores políticos”: Córdova

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el proceso de Revocación de Mandato “va muy bien” a pesar de las críticas y “trabas” que han puesto actores políticos.

El presidente del INE informó los diversos procesos que el Instituto ha llevado a cabo para asegurar su legalidad, iniciando por la aprobación de su Consejo General del acuerdo para declarar válida la lista nominal de electores para dar inicio a la jornada de Revocación de Mandato, próxima a realizarse el 10 de abril de este año.

El INE estableció como fecha de corte para la entrega del Padrón Electoral y su respectiva lista nominal el pasado 15 de febrero, “por lo que las faltas y movimientos posteriores a esa fecha ya no pudieron ser consideradas” para la Revocación de Mandato. “No es un tema de conculcación de derechos, se trata de simple y sencillamente de certeza y claridad respecto a quienes tienen derecho a votar”, aclaró.

La lista nominal, acorde a los datos del Registro Federal de Electores, cuenta con 92 millones 823 mil 216 ciudadanos, incluyendo además, a los 17 mil 792 mexicanos registrados que residen en el extranjero.

Ese número será “el universo de votantes que servirá de referencia para saber si la participación ciudadana alcanza o no el 40 por ciento, que es el parámetro establecido por la Constitución para que el proceso sea vinculante”, puntualizó.

Señaló que ante esto, confirma la universalidad del INE ya que, aseguró, el elector al contar con su credencial para votar vigente y estar inscrito en la lista nominal, “tendrá la certeza de que podrá emitir libremente su opinión sobre la Revocación de Mandato del Presidente de la República”.

Desde el día de ayer, el INE puso a disposición de la ciudadanía el sistema de consulta #UbicaTuCasilla, siendo completamente consultable por cualquier persona para escribir su número de Sección Electoral y conocer la ubicación exacta en la que podrá emitir su votación.

La Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del Presidente López Obrador como un ejercicio de democracia popular, pero duramente criticada por la oposición por utilizarla como un intento de “ratificación” y no una Revocación de Mandato.

Tanto la oposición como los especialistas mexicanos consideran que López Obrador propuso la Revocación de Mandato para estar en campaña permanente y así seguir movilizando a sus bases.

A pesar de que el propio Lorenzo Córdova estableció el parámetro para marcar el 40 por ciento necesario para que el proceso sea vinculante, el Presidente López Obrador declaró que, si el resultado favorece al resultado de que no continúe su cargo en la Presidencia a pesar de que no se cumpla el 40 por ciento, él acatará el resultado de la consulta.

“Yo estoy planteando además, y es mi compromiso, la convicción de que aunque no se llegue al 40 por ciento si pierdo, me voy”, dijo López Obrador, quien ha acusado al INE de no querer hacer promoción de la consulta, calificada por el organismo como un “inédito ejercicio de democracia participativa”.