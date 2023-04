Delfina y Del Moral comienzan la batalla por el Edomex; las arropan sus simpatizantes

El Estado de México es la entidad federativa con el padrón electoral más grande del país con más de 12 millones de votantes, lo cual lo convierte en un botín y una antesala para las elecciones federales de 2024.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Las campañas electorales para la gubernatura del Estado de México arrancaron esta mañana, por lo que Delfina Gómez Álvarez, de Morena, y Alejandra del Moral Vela, de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Mexicana (PRD), realizaron mítines para dar inicio formal a la campaña que durará 59 días, hasta el 31 de mayo, puesto que las elecciones son el próximo 4 de junio.

La candidata morenista inició su campaña en Texcoco, su tierra natal y donde empezó su camino político, ya que gobernó aquel municipio entre 2013 y 2015, y realizó una caminata de aproximadamente medio kilómetro hacia Jardín Municipal, donde estuvo acompañada de su equipo: Higinio Martínez y Horacio Duarte, a quienes les ganó la candidatura.

Asimismo, contó con la presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; así como diputadas y diputados mexiquenses, y alcaldes y alcaldesas.

“Vamos a ganar, esta batalla claro que la vamos a ganar. Pero no podemos ser ingenuos, ni nos podemos confiar porque sabemos a quién nos estamos enfrentando, a un grupo que sólo ve por su beneficio propio y no va ser tan fácil el que quieran dejar todos esos 100 años de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos”, dijo hacia los asistentes del evento.

Por su parte, Alejandra del Moral inició su campaña en el Parque de las Esculturas, en Cuautitlán Izcalli, municipio que gobernó entre 2009 y 2012, y de donde fue Diputada entre 2021 y 2022, antes de pedir licencia para integrarse al Gabinete del Gobernador, Alfredo del Mazo Maza.

La acompañaron Alejandro Moreno, presidente del PRI, la Senadora Beatriz Paredes, el Senador Miguel Ángel Mancera, Enrique de la Madrid, entre otros.

“Llegó la hora de saber quién es quién, de pasar de las palabras a los hechos, de los planes a acciones y ya estoy lista para dar esa batalla. Yo lo voy a dar todo, a ustedes les pido que den todo, no nos quedemos con nada, vamos juntos y firmes a la victoria, el 4 de junio [de 2023] está a la vista y será recordado como el día que los valientes mexiquenses detuvieron la destrucción del país desde el Estado de México”, dijo Del Moral en su discurso inicial de campaña.

El Estado de México es la entidad federativa con el padrón electoral más grande del país con 12.7 millones de votantes al 28 de febrero de 2023, lo cual lo convierte en un botín y una antesala para las elecciones federales, que se celebran un año después de las gubernamentales mexiquenses.