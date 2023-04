Mi problema es que niega que haya áreas en México en control del narco: Graham a AMLO

Por César Reyes

Ciudad de México, 3 de abril (La Opinión).– En un mensaje grabado y difundido a través de sus redes sociales, el Senador republicano de Estados Unidos, Lindsey Graham, respondió a las preguntas que le hizo el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, en una de sus conferencias mañaneras, sobre la situación que se vive en Estados Unidos sobre el narcotráfico, el fentanilo, y el tráfico de armas.



En su video de más de cuatro minutos, el republicano Lindsey Graham insistió en que en México hay zonas controladas por el narcotráfico y mostró un mapa del Departamento de Estado estadounidense donde demuestra sus dichos en varios estados mexicanos donde incluso hay alertas de viaje.

Tras ofrecer trabajar juntos con el Gobierno mexicano, el Senador estadounidense respondió a una de las preguntas que le hizo López Obrador, donde reconoció que en Estados Unidos se consume fentanilo pero culpó a los cárteles mexicanos de su elaboración y distribución dentro de territorio estadounidense.

Lindsey Graham aseguró que en Estados Unidos se están gastando millones de dólares para concientizar a los jóvenes en el consumo de drogas y llamó López Obrador a trabajar juntos como se hizo en Colombia, de lo contrario, dijo, utilizará todo su poder para destruir a los cárteles de la droga mexicanos.

To: President of Mexico @lopezobrador_

Mr. President, I’m happy to respond to the questions you posed last week.

I want us to work together. But I am also prepared to do whatever is necessary to prevent the deaths of tens of thousands of Americans from the Mexican Drug Cartel… pic.twitter.com/3GPd8CGxbp

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 3, 2023