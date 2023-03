AMLO reta a Graham y republicanos mandan iniciativa. Somos aliados: Ebrard-Blinken

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Cinco senadores republicanos presentaron hoy una iniciativa para considerar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas, apenas unas horas después de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retó al poderoso Senador extremista Lindsey Graham a debatir sobre el fentanilo, la droga que mató a cien mil estadounidenses el año pasado.

Se trata de un nuevo episodio de tensión entre ambos países, que Anthony Blinken y Marcelo Ebrard, Secretario de Estado y titular de Relaciones Exteriores respectivamente, intentaron suavizar. López Obrador dirigió una batería de preguntas directamente a Graham, a quien le pidió debatir a distancia sobre lo que están haciendo México y Estados Unidos. El Senador republicano le respondió con frases cortas pero contundentes.

Las preguntas que el Presidente le hizo al Senador son:

–¿Se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no?

–¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor: ¿si hay capos, si hay cárteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Sí o no?

–¿Los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses?

–¿Se les persigue a los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos y se les castiga?

–¿Se puede comprar una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, sí o no?

–¿Qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga?

–¿Qué están haciendo, están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y el derecho al trabajo?

–¿Por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia y no se les mantiene en el hogar? ¿No cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción y que ese sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas?

El Presidente aseguró que le gustaría aún así a distancia seguir polemizando con él sobre estos temas porque se trata de ir al fondo y atender las causas.

GRAHAM PRESENTA INICIATIVA

Al presentar su iniciativa de Ley para obligar al Departamento de Estado de Estados Unidos a designar como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs, por sus siglas en inglés) a nueve cárteles mexicanos del narcotráfico, el Senador republicano Lindsey Graham, aseguró que los mexicanos “viven en un agujero infernal y que el Gobierno mexicano ha perdido el control de su propio país”.

El Senador de Carolina del Sur presentó la “Iniciativa NARCOS”, una propuesta que busca enfrentar el tráfico de droga, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos y que cuenta apenas con el apoyo de otros cinco de 49 senadores que forman la minoría republicana en la Cámara Alta.

“Mi país no se va a sentar y no hacer nada nunca más acerca del estado narcoterrorista que se creó en México”, destacó.

Los cárteles que la iniciativa contempla son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel de los Beltrán-Leyva y La Familia Michoacana.

EBRARD Y BLINKEN SUAVIZAN EL TEMA

Este mismo día el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken afirmó que el fentanilo es el culpable de más de cien mil muertes de ciudadanos norteamericanos en el último año, que ningún país o gobierno puede detener la propagación de las drogas sintéticas por si solo. “Este es un problema compartido, con responsabilidad compartida”, aseveró.

