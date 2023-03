“¿Controlan cárteles partes de México?”. Blinken: “Creo que es justo decir que sí”

El Presidente cuestionó el informe sobre DDHH publicado esta semana por el Departamento de Estado dirigido por Blinken, al que calificó de un “bodrio” hecho por un “departamentito” en la dependencia estadounidense.

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo esta mañana en una audiencia del Senado que partes de México están en control de los cárteles de la droga, justo cuando las tensiones entre los dos países se han elevado por un informe de su oficina que acusa violaciones de derechos humanos y vulneración de la prensa mexicana.

–¿Controlan los cárteles partes de México? –le preguntó el Senador republicano Lindsey Graham a Blinken.

–Creo que es justo decir que sí –dijo Blinken, quien conduce la política exterior de Washington.

Sen. @LindseyGrahamSC asks about declaring Mexican drug cartels as foreign terrorist organizations under U.S. law. "Would you consider that?"@SecBlinken: "Yes, we'd certainly consider that." pic.twitter.com/d8UHEW1FYl — CSPAN (@cspan) March 22, 2023

Apenas ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era “politiquería” el informe difundido esta semana del Departamento de Estado de Estados Unidos que destacaba impunidad, abusos y corrupción gubernamental, así como violencia contra periodistas en México.

“Pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería. Con todo respeto, es que es su naturaleza: no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto. [Washington] No quieren cambiar. Entonces se creen el Gobierno del mundo, se asumen como el Gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, dijo.

“No es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si aquí nosotros los evaluáramos: ‘A ver, derechos humanos; oye, ¿por qué no liberas a Assange, si estás hablando de periodismo y de libertad?, ¿por qué tienes preso a Assange? Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el Gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa? Y así”, cuestionó.

“¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo, que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles: a ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo? U otra más, con todo respeto. Está declarando el Presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente. Que lo van a detener. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral”, dijo el Presidente mexicano.

Luego, Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa el martes más tarde que su país nunca ha dicho que se sienta el “gobierno del mundo” y tampoco ha negado que tiene sus propios retos en materia de seguridad.

La pregunta fue en inglés y vino de un reportero con marcado acento de España. La respuesta a esa primera pregunta fue en realidad suave. López Obrador había sido severo con el Departamento de Estado. Luego vino otra pregunta:

–¿No tienen ustedes una respuesta? Los está llamando mentirosos y que Estados Unidos se siente la policía del mundo. ¿No son palabras fuertes esas? –le insistió una reportera.

–Nunca hemos indicado que somos “el Gobierno del mundo” o algo por el estilo –respondió Vedant Patel.

Y luego, ayer por la tarde, vino el mensaje John Kerry, enviado del Gobierno de Estados Unidos contra el Cambio Climático, quien estuvo de viaje en Oaxaca con López Obrador para la celebración del Natalacio de Benito Juárez.

“Quisiera agregar mi agradecimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en quien veo sabiduría en su liderazgo, que quiere deshacer algunos errores del pasado para promover los intereses del pueblo. Me queda claro que él entiende hasta qué punto nuestros futuros ahora están inexplicablemente unidos”, dijo Kerry.

“DEPARTAMENTITO DE ESTADO”

Hoy mismo, el Presidente López Obrador se refirió otra vez al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“En el Departamento de Estado no cambian, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al Derecho Internacional, pero además es un ‘departamentito’ dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo, esa es su función”, dijo esta mañana desde Palacio Nacional.

“Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio, hay que revisar el diccionario, dicen según expertos, se presume, se señala, no hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado”, expresó.

Además, ante la posible respuesta del Gobierno estadounidense, López Obrador indicó: “Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie no se reprime a nadie”, zanjó.