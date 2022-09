Encuentro con Blinken fue “muy bueno”: AMLO; descarta sanción por política energética

El Presidente López Obrador dio a conocer que en la reunión con Antony Blinken se acordó revisar el tema de la Reforma Energética de México para aclarar “los malos entendidos” sobre este tema, aunque aseguró que no se habló sobre posibles sanciones por esta cuestión.

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- “Fue muy bueno”, dijo este martes el Presidente de México sobre su encuentro con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el cual se dio ayer en Palacio Nacional.

En su rueda de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que entre los temas que se trataron en dicha reunión fue la política energética de México, en donde se externó el deseo de aclarar “los malos entendidos” en este tema, aunque afirmó que no se habló sobre posibles sanciones por esta cuestión.

“Muy amable el señor Blinken; la Secretaría de Comercio [Gina Raimondo]. Muy buenas personas y con mucho interés de seguir manteniendo muy buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el Presidente [Joe] Biden. Quedamos en seguir trabajando”, indicó.

“Tratamos eso, la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas para el desarrollo energético y de la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con los autos eléctricos, la participación conjunta, la inversión que quiere ampliarse y que llegará al país con ese propósito”, comentó.

“Se trataron algunos temas, conmigo, la parte energética, básicamente el propósito de ellos, de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho, es la misma postura el Presidente Biden, con el deseo de que se aclaren malos entendidos. Fue muy buena conversación y los asuntos más particulares de empresas se acordó que se va a seguir atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política en materia de energía”, añadió.

En ese sentido, el mandatario federal mencionó que, en su interpretación, la controversia entre Estados Unidos y México por temas energéticos es “producto de sus adversarios”, sobre todo los del país, sin embargo, afirmó que todo está aclarado y que no va a haber ningún problema.

“En mi interpretación, que no es desde luego la del señor Blinken y no tiene por qué serlo, esto fue producto de nuestros adversarios, sobre todo los de aquí que fueron a hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento, pero todo está aclarado y mientras haya comunicación, no va a haber ningún problema”, manifestó.

Finalmente, el titular del Ejecutivo destacó que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló sobre consolidar la región de América del Norte, algo en lo que coincidió con él.

“El señor Blinken habló de consolidar la región de América del Norte y coincidimos en eso, no sólo le dije que estábamos de acuerdo en consolidarnos como región, incluyendo tres países, Canadá, Estados Unidos y México, sino que estábamos a favor de la unidad de todo el continente americano”, concluyó.

Desde ayer, el propio mandatario mexicano había manifestado que la reunión con el alto funcionario estadounidense fue “amistosa y productiva”.

“Productiva y amistosa reunión con el Secretario de Estado, Antony Blinken y la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter.

El Presidente recibió a Blinken para tocar diversos temas después de que el Secretario de Estado arribara al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos.

Productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. pic.twitter.com/0jxzTeJamq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 12, 2022

Luego del encuentro, el Secretario de EU se dirigió hacia la Secretaría de Economía, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, para sostener un diálogo conjunto con la titular de la misma, Tatiana Clouthier y con el Canciller mexicano.

Posteriormente, el funcionario estadounidense se reunió con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

La visita de Antony Blinken se da en un contexto en el que congresistas de Estados Unidos pidieron que se investigue si México está violando compromisos englobados en el T-MEC, pues argumentaron que está intensificando sus esfuerzos para excluir a empresas privadas del sector energético, en el marco de la iniciativa de Reforma Energética.

No obstante, el Presidente López Obrador ha asegurado que las consultas referentes al T-MEC son en realidad un asunto político más que técnico.